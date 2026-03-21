London After Midnight no es una banda que se limite a lo estético dentro de la escena gótica. Desde su origen, su proyecto vive atravesado por una postura política clara: su vocalista, Sean Brennan, utiliza la música como una plataforma para posicionarse contra el fascismo, en defensa de los derechos de los animales, el medio ambiente y las comunidades migrantes. Ese discurso no se queda en sus letras; también forma parte central de sus presentaciones en vivo.

La noche del concierto en el Auditorio BB, esa postura fue el eje que sostuvo el espectáculo. La banda angelina llegó al recinto de la colonia Condesa para ofrecer un show con lleno total, en el que la música y los mensajes políticos se entrelazaron de forma constante.

Desde antes del inicio, el ambiente anticipaba el tipo de público que sigue a la agrupación. Vestidos completamente de negro, con maquillaje marcado, rostros pálidos, delineados negros, los asistentes fueron ocupando el recinto mientras algunos se sentaban en el suelo y otros recorrían el lugar con copas de vino en mano. Afuera, la escena llamaba la atención de quienes pasaban por la zona, atraídos por la estética que caracteriza a la comunidad gótica.

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A las 21:10 horas, las luces se apagaron, pero la banda no apareció de inmediato. La espera generó rechiflas y gritos desde el público. “¡Ya sal, mi amor!”, lanzó una asistente.

Minutos después, el silencio fue sustituido por un video del planeta Tierra girando en el espacio, seguido de una explosión y la frase “Después del fin del mundo”, que sirvió como introducción al anuncio de un próximo álbum.

Tras una serie de visuales con redes sociales que provocaron risas, los integrantes tomaron su lugar en el escenario entre aplausos. El repertorio arrancó con temas como “Danse Macabre”, “Your Best Nightmare” y “Psycho Magnet”, acompañados por imágenes de cementerios y escenarios en blanco y negro que reforzaban la estética oscura del show.

Uno de los primeros momentos fuera del guion ocurrió cuando Brennan se mostró molesto con la base del micrófono, que no lograba mantenerse firme, y terminó por dejarla caer en el escenario. El incidente se resolvió con humor cuando desde el equipo técnico le pidieron que hiciera un anuncio “divertido”, lo que relajó el ambiente y provocó risas entre los asistentes.

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El concierto tomó un giro más explícito en su discurso durante “Feeling Fascist”. En las pantallas aparecieron mensajes como “Anti Trump”, “Antifascismo” y “Anti ICE”, acompañados de imágenes de Donald Trump, Elon Musk y operativos migratorios en Estados Unidos. A la mitad de la canción, el guitarrista desplegó una bandera de Palestina, gesto que fue recibido con aplausos por el público.

Más adelante, con el cover de “Hot Stuff”, el enfoque se trasladó al tema ambiental. En las pantallas se proyectó un mensaje que señalaba:

“Esto no es una opinión, es ciencia comprobable respaldada por innumerables estudios y aceptada por científicos de todo el mundo”.

El texto detallaba cómo, desde mediados del siglo XX, las compañías de combustibles fósiles tenían conocimiento del impacto ambiental de sus actividades, pero optaron por financiar campañas de desinformación. También advertía sobre el aumento de los niveles de CO2, el calentamiento global y sus consecuencias, como fenómenos climáticos extremos.

El set continuó con canciones como “Spider and Fly” y “October”, momento en el que la banda hizo una breve pausa para invitar al público a un after party. Sin embargo, el tono político regresó con “Complex Messiah”, durante la cual se proyectaron imágenes relacionadas con conflictos globales, entre ellos la situación en Gaza, pruebas nucleares, el nazismo y la caza de animales.

Hacia el cierre, con “Kiss”, Brennan anunció que se trataba de la última canción, lo que provocó una reacción inmediata de desaprobación entre los asistentes.

“¿No?”, respondió el vocalista, mientras intercambiaba comentarios en el escenario con sus compañeros antes de continuar.

“Sacrifice” marcó el final del concierto.

Antes de retirarse, la banda confirmó el lanzamiento de su próximo material discográfico, "ODDITIES TOO".

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