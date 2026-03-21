Susana Zabaleta montó un espectáculo peculiar en el Lunario del Auditorio Nacional esta noche, porque Gloria Trevi, la política, religión y el sexo fueron algunos de los temas que abordó.

A pesar de que se había anunciado como un concierto, “Mi Pecado Mortal” acabó siendo un musical con intervenciones cómicas por dicha cantante mexicana.

Este evento comenzó con un pequeño agradecimiento a todos los que acudieron y abarrotaron el lugar pese a que Trevi estaba cantando en la sala principal.

La cantante mexicana Susana Zabaleta durante su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el 20 de marzo de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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“¿Como están?, pensé que todas iba a ir con la Trevi, más les vale perras, porque si no je sui su madre y el que traiciona a su madre se le pudre el ano, así feo”, dijo.

Su paso por la pantalla chica también fue usado por Zabaleta para continuar entreteniendo a su público, entre el cual se encontraban famosos como Yordi Rosado.

Luego de asegurar que los programa de televisión son aburridos y aludir al conductor que hizo “Otro Rollo”, dicha actriz indicó que jamás fue protagonista pero siempre pensaba “ay mana, ¿y a qué sabe, como a cloro no?”.

La cantante mexicana Susana Zabaleta durante su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el 20 de marzo de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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La irreverencia no tuvo límite para ella, ya que inclusive el tema del lenguaje políticamente correcto se contó entre los puntos de discusión de la soprano.

“Yo que soy de los sesentas tengo esclavo, es que ahorita ya todo, ‘ay, no, no puedes decir’, no puedes decirle gordo a los gordos y ¿cómo les dicen, hola rellenito?, hola pinche gorda y joto antes decíamos, ‘mana, ay jota’”, explicó.

Entre chistes de Enrique Peña Nieto y como su falta de cultura fue lo que sacó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del gobierno y otros sobre sexualidad, el show transcurrió en el Lunario.

La cantante mexicana Susana Zabaleta durante su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional el 20 de marzo de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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15 canciones fueron las que Susana Zabaleta interpretó para sus amigos, familiares y fanáticos, algunas de ellas fueron “Beso” de Josean Long, “DtMF” de Bad Bunny, “Kumbala” de La Maldita Vecindad y “Soy loca por ti” de Elizabeth.

En casi dos horas, Zabaleta ofreció un concierto redondo repleto de música y comedia, aunque en algunos puntos dejó claro que no sabía porqué hablaba de ciertas temáticas, uno de sus grandes “problemas” que comparte con Ricardo Pérez (su novio), el hablar y llegar a lugares insospechados.

El momento sorpresa de la noche llegó tras la despedida se esta última, pues regresó e invitó a su yerno a cantar un tema a capela e cerrar con "Bésame Mucho" de Consuelo Velázquez.

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