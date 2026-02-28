Susana Zabaleta lanza su versión de "Soy loca por ti", una canción de 1969, y la dedica a su novio, Ricardo Pérez, quien se dice halagado de ser la inspiración de la cantante, no sólo en el ámbito personal, sino en el musical; considera que se ha convertido en el "muso" de la soprano.

En principio, eran pocos aquellos que creían en la fiabilidad de su relación, la cual nació luego de que coincidieran en "Divina comida", el programa en que ambos participaron, pero, ahora, a más de dos años de iniciar su noviazgo, los famosos muestran la autenticidad de su amor.

Y es que la cantante decidió lanzar su versión del tema "Soy loca por ti" y, durante la presentación del videoclip -en donde hace un homenaje a la cultura del cabaret-, reveló que se trata de una canción que dedica a su novio, el conductor de "La Cotorrisa".

Si bien -como narró en un encuentro con la prensa-, era una canción que le cantaba con frecuencia en privado y que, a él, le gustaba especialmente, "la Zabaleta" pensó que sería buena idea grabar la canción en su propia voz, ya que, a su parecer, compartir sentimientos como el enamoramiento, inspira a otros a aspirar a buscar relaciones sanas y recíprocas.

"Uno hace las cosas para las personas que ama, uno hace las cosas para el momento, como si fuera un testimonio de vida, como si uno quisiera recordarle a la gente que se puede ser feliz, se puede ser feliz, por eso es que uno habla de sus relaciones; siempre he pensado que es algo contagioso, que amar es algo contagioso, que si tú ves a alguien tan feliz, quieres ser tan feliz".

Susana también hizo referencia a que, el amor que comparte con Ricardo, la ha impulsado a inspirarse en el ámbito creativo.

"Seguiré pensando en que, cuando uno siembra algo, luego florcen cosas bellas".

En lo que respecta a Ricardo Pérez, que se mantuvo a lado de Susana, durante la presentación, se dijo honrado de inspirar todos aquellos sentimientos en su pareja que, ahora, se encuentran plasmados en la canción.

También expresó que, así como cuando un artista recurre a una mujer, como fuente de inspiración, a la hora de plasmar sus emociones y pensamientos en sus obras, en esta ocasión él se convirtió en ese algo que impulsó a su pareja a grabar "Soy loca por ti".

"¿Qué les puedo decir?, se me llena el corazón de amor y de un montón de sentimientos que uno no está acostumbrado a sentir, luego menos como hombre, ¿no?, casi siempre es la musa, pero a mí me ha tocado ser el muso y, ha sido algo hermoso, creo que esta canción es muy muy especial para mí porque, incluso antes de entrar a un estudio y producirla, era una canción que Susana y yo cantábamos en el coche, todo el tiempo porque a mí me encantaba esa canción, y una vez ella me dijo ´pero me va a salir más bonita a mí´, pensé que era un comentario al aire, pero fue una sorpresa que terminó (grabándola)", contó.

