Durante una transmisión en vivo, se refirió a como su papá, expresión que lo dejó desencajado pues, lo llamó así de forma inconsciente y, al darse cuenta de lo que había dicho, no le quedó más que echarse a reír y precisar que, en realidad, el youtuber fungiría como su padrastro.

En un live, en el que interactuaba con sus seguidores, el joven cantante -e- respondió a algunas preguntas y, entre ellas, confió que una sudadera negra, que suele usar, fue un obsequio de la pareja de su madre.

"La sudadera (de la marca) RIPE negra, la que trae el zipper como hasta acá (el cuello), está poca madre, la neta me encanta esa sudadera", indicó.

Y, si bien, desde que Matías recibió el obsequio, quedó fascinando con el estilo de la sudadera, se percató de un inconveniente; la prenda era talla pequeña, por lo que le quedaba demasiado justa y, sobre todo, corta. Sin embargo, no se animó a hacerle esa observación al conductor de "La cotorrisa".

"Me la dio como talla S, o sea, no sé si me vio chiquito, no sé qué trip, pero me quedaba bastante corta, porque era como ´croptopeada´, me dio un poco de pena decirle que me quedaba chiquita", reconoció.

Fue entonces que su madre, sin ningún empacho, fue la que alertó a Ricardo y, sin mayor dificultad, este buscó hacer el cambio de talla.

Lo que llamó la atención de la anécdota del músico fue que, mientras se refería a Ricardo en la anécdota, lo llamó "papá" y, al caer en la cuenta de lo que había dicho, no hubo manera en que pudiera ocultar la expresión de pasmo que se apoderó de sus facciones.

"Pero mi mamá fue y le dijo, como de ´hey, le queda chiquita´, de que ´cámbiasela´, entonces ya, mi papá..., ¡le dije papá, wey!, ya ven, eso está mal, eso está mal", dijo reiterativo y visiblemente avergonzado.

Así, Matías bromeó e indicó que, si debía acuñar un título a Pérez, tendría que ser el de padrastro.

El joven siguió con la historia, la cual se desencandenó en que, finalmente, obtuvo la talla correcta de la sudadera, sólo que varios meses después, pues Pérez olvidó entregársela luego de que efectuara el cambio.

"Se tardó como seis meses en dármela, o sea, no hay pedo, no pasa nada, pero lo cag*do de esa historia no es que se tardó porque no había, se tardó porque, pues el brother, con TDA, la guardó, dijo ´ahorita se la llevo´ y la dejó en un cuarto de su casa", detalló.

En diversas entrevistas, el hijo de Zabaleta ha mostrado simpatía por Ricardo, a quien ha descrito como un "tipazo" y como "un curita" no sólo para la vida de su mamá, sino también en la de él.

