Barry Keoghan confesó que decidió alejarse del ojo público tras enfrentar una oleada de comentarios negativos en redes sociales, detonados luego de su ruptura con la estrella pop Sabrina Carpenter.

Durante su participación en el programa “The Morning Mash Up” de SiriusXM, el actor de “Saltburn” reconoció el impacto que ha tenido el acoso digital en su vida personal:

"Hay mucho odio en internet. Se critica mucho mi aspecto".

El intérprete irlandés explicó que, aunque ha optado por distanciarse del entorno digital, le resulta difícil mantenerse completamente al margen:

"Creo que me he alejado de internet, pero sigo siendo una persona curiosa que quiere seguir adelante y, si asisto a un evento o voy a algún sitio, quiero ver cómo ha sido recibido. Y no es agradable".

Keoghan también admitió que las críticas constantes lo han llevado a evitar apariciones públicas, al grado de afectar su trabajo:

“Se está convirtiendo en un problema. No tengo que esconderme porque ya lo hago. No tengo que ir a ciertos lugares porque, de hecho, no voy a ciertos lugares por estas cosas. Pero cuando eso empieza a afectar tu arte, se convierte en un problema porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla”.

Barry Keoghan asiste al estreno en Nueva York de "Peaky Blinders: The Immortal Man" de Netflix en el Teatro DGA el 10 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York. Foto de Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP.

Padre de un niño de tres años, el actor expresó además su preocupación por el impacto que este tipo de mensajes pueda tener en su hijo en el futuro:

"Es decepcionante para los fans, pero también es decepcionante que mi hijo pequeño tenga que leer todo esto cuando sea mayor".

Keoghan y Carpenter pusieron fin a su relación en diciembre de 2024, tras cerca de un año juntos, periodo en el que incluso él participó en el videoclip “Please Please Please”. Sin embargo, tras la separación, parte del fandom de la cantante retiró su apoyo al actor, intensificando las críticas en su contra.

Sus declaraciones evidencian el costo emocional que puede tener la exposición mediática, incluso para figuras consolidadas, y cómo el escrutinio digital puede influir en su vida personal y profesional.

¿Quién es Barry Keoghan?

Barry Keoghan es un aclamado actor irlandés reconocido por su versatilidad y presencia en pantalla en producciones tanto independientes como de grandes estudios. A marzo de 2026, se ha consolidado como una de las figuras más relevantes de Hollywood tras su éxito en cintas como Saltburn (2023) y su nominación al Premio Oscar.

Trayectoria y Logros

Reconocimientos: Ha ganado un premio BAFTA y ha sido nominado a un Óscar y a dos Globos de Oro por su papel en The Banshees of Inisherin.

Ha ganado un premio y ha sido nominado a un Óscar y a dos Globos de Oro por su papel en The Banshees of Inisherin. Papeles Icónicos:



Proyectos Recientes y Futuros (2025-2026)

The Beatles: Interpretará a Ringo Starr en la serie de películas biográficas dirigidas por Sam Mendes.

Interpretará a en la serie de películas biográficas dirigidas por Sam Mendes. Peaky Blinders: Interpreta al hijo de Thomas Shelby en la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, estrenada en marzo de 2026.

Interpreta al hijo de Thomas Shelby en la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, estrenada en marzo de 2026. Acaba con ellos (Bring Them Down): Thriller de venganza estrenado a principios de 2025.

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