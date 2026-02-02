Más Información

La actuación con la que abrió la 68 entrega de los atrajo críticas de PETA, una de las organizaciones más grandes en defensa de los derechos de los animales.

Carpenter arrancó con las presentaciones en vivo de la ceremonia, celebrada el domingo en Los Ángeles, con su tema “Manchild” y una escenografía inspirada en un aeropuerto.

Aunque la cantante fue una de las más aplaudidas de la noche, hubo un detalle que puso a Sabrina en la mira de la organización; y es que, ya para finalizar el número apareció sentada en la tarima y con una paloma viva entre sus manos.

Horas después de la gala, PETA reaccionó en redes sociales, donde compartió una publicación en la que, cuestionó la decisión de la artista de incorporar animales vivos al espectáculo.

“Oye, Sabrina. Traer un pájaro vivo al escenario de los Grammy es 'estúpido, lento, inútil' y cruel", escribieron haciendo alusión a la canción de Sabrina. "Las luces brillantes, el ruido fuerte y la manipulación causan miedo y angustia a un pájaro que pertenece al cielo abierto”, agregaron.

En el mismo mensaje, la asociación pidió que los animales sean excluidos de este tipo de espectáculos; incluso, calificó este comportamiento como "infantil".

"¡¿Realmente Sabrina Carpenter acaba de traer un pájaro al escenario en 2026?! La cantante de 'Manchild' está dando un comportamiento infantil. Deja a los animales fuera".

Carpenter llegó a la gala con seis nominaciones, incluida Canción del Año, pero no logró llevarse ninguna estatuilla.

Hasta el momento, Sabrina Carpenter no ha emitido una postura pública, pero sus fans sí han salido en su defensa:

"La actuación fue increíble de todos modos", "¿El pájaro está entrenado para esto? Ella es una estrella", "Todos ustedes actuando como si ella hubiera destripado el pájaro en el escenario", "Están entrenados para eso e inmediatamente vuelven a la casa de sus propietarios originales", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

