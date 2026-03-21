Más Información

La UNAM y yo

La UNAM y yo

Filme de Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Hungría

Filme de Hugo Alfredo Hinojosa gana premio en Hungría

La Universidad de las Artes de la Ciudad de México quedará lista para diciembre, prometen

La Universidad de las Artes de la Ciudad de México quedará lista para diciembre, prometen

“Alien Bitch”: mito, performance y violencia de género se cruzan en la obra de Enara Labelle

“Alien Bitch”: mito, performance y violencia de género se cruzan en la obra de Enara Labelle

Viaje a un siglo de arte con la colección de Femsa

Viaje a un siglo de arte con la colección de Femsa

Élmer Mendoza recibe el Premio Ibargüengoitia a nombre de los culichis "que hemos vivido dos años bajo asedio"

Élmer Mendoza recibe el Premio Ibargüengoitia a nombre de los culichis "que hemos vivido dos años bajo asedio"

La directora coreano-canadiense, ganadora del por el fenómeno , asistió al megaconcierto de, para atestiguar el retorno del grupo más representativo del género, con quien ahora comparte escaparate global en la plataforma de vídeos Netflix.

"Fueron realmente el primer concierto de K-pop al que fui", dijo la codirectora de la película más vista en la historia de Netflix, que se encontraba entre el público del concierto celebrado en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en la capital surcoreana, y transmitido en directo a nivel global por la plataforma.

"Me sorprendió cuando fui al concierto, y era un estadio lleno (en Los Ángeles), como 50 mil personas, y todos estaban cantando una canción coreana, y yo estaba como, '¿qué está pasando?'. Realmente me voló la cabeza", recordó Kang sobre la primera vez que vio a la agrupación.

Lee también:

Hoy, tanto BTS como Kang, cuyo filme se llevó los Óscares a mejor película animada y mejor canción original, se han convertido en referentes globales de la cultura pop coreana.

Arirang, el último álbum de la banda incluso combina elementos de la tradición coreana con el pop contemporáneo, tal como lo hace Kang en "K-pop Demon Hunters".

La directora dijo que, entre las nuevas canciones de BTS, su favorita es "Body to Body", el tema que abre el álbum y que incorpora un fragmento de 'Arirang', la canción folclórica más representativa de Corea.

Lee también:

Kang también contó que "lamentablemente" solo ha podido conocer personalmente a dos integrantes del grupo, RM y V, aunque aseguró entre risas que su objetivo es conocer bien a todos los miembros. "Estoy tratando de arreglar eso", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y culpa a Christian Nodal “Sonsacó a una jovencita”. Foto: Tomada de Instagram @florindamezach1 / Tiktok @angelaaguilar_

“Pobre muchacha”: Florinda Meza estalla por Ángela Aguilar, culpa a Christian Nodal y enciende polémica con indirecta a Cazzu

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]