Más Información

Élmer Mendoza recibe el Premio Ibargüengoitia a nombre de los culichis "que hemos vivido dos años bajo asedio"

Élmer Mendoza recibe el Premio Ibargüengoitia a nombre de los culichis "que hemos vivido dos años bajo asedio"

Dan Premio Tlamatini al arqueólogo Leonardo López Luján y a la restauradora Diana Magaloni

Dan Premio Tlamatini al arqueólogo Leonardo López Luján y a la restauradora Diana Magaloni

Giovanni Piacentini ofrecerá dos presentaciones en México de su "Concierto para guitarra y orquesta"

Giovanni Piacentini ofrecerá dos presentaciones en México de su "Concierto para guitarra y orquesta"

La argentina Sofía Balbuena gana el IX Premio Ribera del Duero por su libro "Personaje secundario"

La argentina Sofía Balbuena gana el IX Premio Ribera del Duero por su libro "Personaje secundario"

Siglo XXI, 60 años de la editorial en una muestra

Siglo XXI, 60 años de la editorial en una muestra

¿Punto final o suspensivos a la escuela de la SOGEM? 

¿Punto final o suspensivos a la escuela de la SOGEM? 

Los reclamos contra los continúan. Luego de que em redes sociales se viralizaran las críticas contra los organizadores por haber excluído a figuras como James Van Der Beek y Eric Dane del In Memoriam, el cineasta Scott Derrickson se ha sumado a la polémica.

A través de su cuenta oficial de X, el director de cintas como "Siniestro" y "Telefóno negro" publicó un mensaje para expresar su descontento con La Academia estadounidense, pues tampoco incluyeron a su amigo, el actor .

“Los Oscar lo ignoraron en su sección In Memoriam, pero yo no puedo. Era mi amigo. Lo incluí en cinco películas”, escribió.

Lee también

En el mismo mensaje, y a manera de homenaje propio, Derrickson lo describió como una persona divertida, un actor talentoso y un hombre sumamente querido, a pesar de sus errores.

"Era una persona compleja, divertida, talentosa e innegablemente temeraria. Vivía intensamente y era profundamente amado. Sé que dijo cosas muy hirientes en internet, pero la última vez que lo vi, lloraba arrepentido de todo aquello", agregó.

Asimismo, explicó que, a pesar del tiempo, la partida de Ransone no ha dejado de dolerle; incluso, pidió a sus seguidores que no lo criticaran.

"A principios de enero enterré a James “PJ” Ransone. Se le echa mucho de menos. Por favor, no lo critiquen aquí".

Redordado por sus papeles en la saga de "It", Ransone murió en diciembre del 2025 a los 46 años de edad. Los reportes oficiales confirmaron que se quitó la vida.

La reacción de los fans no tardó en hacerse presente. Varios cuestionaron la decisión de La Academia; mientras que otros le extendieron su solidaridad y apoyo.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Exmiss Universo descubrió que su novio le fue infiel con Ricky Martin… ¡con una chancla! Foto: Instagram

“¡Me engañó con Ricky Martin!” Exmiss Universo descubre traición por unas chanclas en foto

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]