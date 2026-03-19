Los reclamos contra los premios Oscar continúan. Luego de que em redes sociales se viralizaran las críticas contra los organizadores por haber excluído a figuras como James Van Der Beek y Eric Dane del In Memoriam, el cineasta Scott Derrickson se ha sumado a la polémica.

A través de su cuenta oficial de X, el director de cintas como "Siniestro" y "Telefóno negro" publicó un mensaje para expresar su descontento con La Academia estadounidense, pues tampoco incluyeron a su amigo, el actor James Ranson.

“Los Oscar lo ignoraron en su sección In Memoriam, pero yo no puedo. Era mi amigo. Lo incluí en cinco películas”, escribió.

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En el mismo mensaje, y a manera de homenaje propio, Derrickson lo describió como una persona divertida, un actor talentoso y un hombre sumamente querido, a pesar de sus errores.

"Era una persona compleja, divertida, talentosa e innegablemente temeraria. Vivía intensamente y era profundamente amado. Sé que dijo cosas muy hirientes en internet, pero la última vez que lo vi, lloraba arrepentido de todo aquello", agregó.

The Oscars In Memoriam ignored him but I cannot. He was my friend. I put him in five films.



In early January I buried James “PJ” Ransone after he committed suicide…



He was a complex, funny, talented, and undeniably reckless person. He was wildly alive and deeply loved.



I… pic.twitter.com/r99UOfGKha — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) March 18, 2026

Asimismo, explicó que, a pesar del tiempo, la partida de Ransone no ha dejado de dolerle; incluso, pidió a sus seguidores que no lo criticaran.

"A principios de enero enterré a James “PJ” Ransone. Se le echa mucho de menos. Por favor, no lo critiquen aquí".

Redordado por sus papeles en la saga de "It", Ransone murió en diciembre del 2025 a los 46 años de edad. Los reportes oficiales confirmaron que se quitó la vida.

La reacción de los fans no tardó en hacerse presente. Varios cuestionaron la decisión de La Academia; mientras que otros le extendieron su solidaridad y apoyo.

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