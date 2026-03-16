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La entrega 98 de los dejó varias sopresas y momentos emotivos entre los asistentes y el público que vio la transmisión en vivo.

Uno de ellos fue el in memoriam, un segmento dedidcado a recordar a aquellas estrellas que perdieron la vida en el último año.

, Diane Keaton, Catherine O'Hara y Robert Redford recibieron un conmovedor homenaje; y es que, no solo destacaron sus legados en la pantalla grande, también sus vidas y el impacto que dejaron en todos aquellos a quienes conocieron.

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Aunque este momento fue uno de los más aplaudidos durante la ceremonia, en las redes sociales generó gran polémica, pues los usuarios arremetieron contra La Academia estadounidense por haber omitido a y del segmento.

Los organizadores no solo incluyeron a actores y actrices fallecidos, también aparecieron musicos, sonidistas, directores, diseñadores de producción y hasta al diseñador italiano Giorgio Armani, quien murió el pasado 4 de septiembre, por lo que algunos consideraron como una grosería que los actores no aparecieran.

"Es decepcionante que no los hayan incluido", "Qué decepción. Dejarlos fuera fue un error. Su legado es mucho más grande que un montaje", "Es sorprendente y decepcionante. Sin duda merecían ser recordados", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Muchos aseguraron que la principal razón es que ambos desarrollaron sus carreras en mayor parte en la televisión, mientras que otros afirmaron que en realidad fue porque su muerte aún es muy reciente.

Dane, conocido por sus papeles en las series "Grey's Anatomy" y "Euphoria", murió el 19 de febrero a causa de esclerosis lateral amiotrófica que le fue diagnosticada hace más de un año. Van der Beek, por su parte, falleció el 11 de febrero tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal.

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