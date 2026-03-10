Más Información

, el actor de "Dawson's Creek", que, habría cumplido 49 años el 8 de marzo, un día que no pasó desapercibido para su esposa Kimberly Van der Beek, con quien tuvo seis hijos.

Kimberly compartió varios mensajes para honrar a su esposo, con quien renovó sus votos matrimoniales días antes de su fallecimiento en una ceremonia "simple, hermosa y conmovedora", según reveló a People la viuda del actor.

Van Der Beek falleció el pasado 11 de febrero tras padecer un cáncer de colón. Se casó con Kimberly Van Der Beek por primera vez en 2010 en Tel Aviv.

"Lo decidimos dos días antes. Nuestros amigos nos compraron anillos nuevos, llenaron nuestro dormitorio con flores y velas y renovamos nuestros votos desde la cama", señaló Kimberly a la revista People.

Varios familiares y amigos estuvieron presentes en persona, mientras que otros siguieron la ceremonia por una llamada virtual.

Durante el acto, el músico Poranguí, amigo de la pareja, interpretó varias piezas, incluyendo "Somewhere Over the Rainbow" al final de la ceremonia.

El actor reveló en noviembre de 2024 que padecía un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, utilizó sus redes sociales para concienciar sobre su enfermedad.

Así recordaron a James Van der Beek

Kimberly Van der Beek compartió varias fotos y videos familiares que muestran a James Van der Beek feliz y pleno como padre; en uno de los videos aparece bailando con sus hijas, mientras que en otro posa sonriente cuando se da cuenta que la cámara lo capta mientras adorna el árbol de navidad.

Emilia, hija del actor, le pidió a su madre grabarle a su padre un mensaje, y ella le cumplió su deseo y adelantó que el 8 de marzo siempre será un día de celebración, celebración a un gran padre, James Van der Beek.

"Emilia me pidió si podía hacer un video para publicar hoy, salió y regresó con esto. En mis historias hay un montón de fotos y algunos videos. Solo quiero ver videos de él ahora mismo con los niños. Gracias por el gran corazón, amor y apoyo a la familia. James... Celebraremos el 8 de marzo todos los días del resto de nuestras vidas".

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente "Dawson's Creek", que se emitió de 1998 a 2003.

