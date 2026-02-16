Más Información

Alistan la quinta edicion de FIL Coyoacán; Reino Unido e Irvine Welsh entre los invitados

Albert Camus es revisitado en el CUT

“Sor Juana es una mujer revolucionaria”: Jorge Gutiérrez, filólogo y doctor en letras

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

Bad Bunny en el Super Bowl y el pase a octavos de final del América: memes de la semana

Jardín de corazonadas: una crónica de la gran instalación de Rafael Lozano-Hemmer en el MAM

A días de la muerte de , han comenzado a salir a la luz algunos aspectos sobre la situación personal y financiera que atravesó el actor en los últimos años.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el protagonista de "Dawson's Creek" no sólo luchaba contra el cáncer colorrectal, también con una deuda millonaria.

Según los registros, Van Der Beek y su esposa, Kimberly, adquirieron un gravamen con el fisco de Estados Unidos por impuestos no pagados.

El sitio estadounidense afirmó que, en 2021 las autoridades fiscales detectaron adeudos correspondientes a los años 2017 y 20219, que en conjunto superaban los 269 mil dólares (alrededor de 4 millones 620 mil pesos).

La pareja logró pagar en abril del 2023 y un año más tarde, Van Der Beek reveló que tenía cáncer colorrectal en etapa tres.

Semanas antes de su muerte, el actor y su familia concretaron la compra de una casa valuada en aproximadamente cuatro millones de dólares en Texas. Su representante afirmó que la adquisición fue posible gracias al apoyo de amigos cercanos que ayudaron con el pago inicial.

Aunado con sus problemas fiscales, James se vio afectado por los altos costos de su tratamiento. En diferentes ocasiones, el intérprete de Dawson Leery habló sobre cómo el cáncer lo había dejado con muy poco dinero, y es que, la falta de un seguro médico y los bajos ingresos perjudicaron su economía.

En 2012 explicó al programa "Today" que, por una mala negociación y pese al éxito de la serie juvenil, no recibía ningún tipo de regalías:

"Tenía 20 años. Era un mal contrato. No me di cuenta de casi nada de eso", dijo.

James falleció el pasado 11 de febrero en su casa. Tras su fallecimiento, se puso en marcha una campaña en GoFundMe con el objetivo de apoyar a su esposa e hijos en los gastos derivados de esta etapa. Hasta este lunes, la recaudación había superado los dos millones de dólares.

