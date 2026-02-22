Más Información

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

La "farsa" de los Therians y el despido de Marx Arriaga, en los memes de la semana

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

Selena: el micrófono con lipstick

Selena: el micrófono con lipstick

Mi lucha: la estafa del odio

Mi lucha: la estafa del odio

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

Entre la política y el ideal: la sirena y el jubilado de Élmer Mendoza

La cinta "" (“”) siguió sumando para su causa y se afianzó como la próxima ganadora del Oscar, luego de que ayer triunfó en los , los.

El largometraje se llevó a casa entre ellas Mejor Película, Dirección y Animación de Personajes, en una ceremonia realizada en el Royce Hall de UCLA en Los Ángeles.

Por parte de México se encontraba “Soy Frankelda”, de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, nominada como Mejor Película Independiente, categoría que finalmente quedó en manos de “Arco”, producida por Natalie Portman.

Lee también:

“Guerreras del K-Pop”, de Sony Pictures Animation y estrenada originalmente en Netflix y que luego tuvo corridas pequeñas en algunos países, sigue a un grupo de chicas cantantes que tienen como misión acabar con los demonios que llegan a la Tierra.

El participó en la animación de personajes.

“Vi muchos videos de conciertos de Black Pink, Twice y Ive para tener una referencia de lo que podía hacerse. Fue difícil animar porque el cabello representaba muchísimos desafíos sobre todo con Rumi, que es la de la trenza morada y con Mira, la del cabello largo rojo”, dijo en su momento a.

Lee también:

“Con Mira nos pasó muchas veces que no sabíamos cómo mover su cabello, sobre todo porque la animación es tan estilizada que nos marcaban en cada frame (cuadro individual) cómo les gustaría que el cabello se moviera”, explicó.

La cinta ya también tiene en sus vitrinas el Globo de Oro. La única competencia en la que no fue aceptada fue en los BAFTA del Reino Unido, pues no cumplió con los requisitos de exhibición en salas que pide la Academia Británica.

En los Annie, considerados los Oscar de la animación, también ganaron las series “Common side effects”, de Adult Swim y “Love, death+ robots” de Netflix.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]