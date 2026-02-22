La cinta "K-pop Demon Hunters" (“Guerreras del K-pop”) siguió sumando premios para su causa y se afianzó como la próxima ganadora del Oscar, luego de que ayer triunfó en los Annie, los galardones más reconocidos en el mundo de la animación.

El largometraje se llevó a casa diez estatuillas entre ellas Mejor Película, Dirección y Animación de Personajes, en una ceremonia realizada en el Royce Hall de UCLA en Los Ángeles.

Por parte de México se encontraba “Soy Frankelda”, de los hermanos Arturo y Roy Ambriz, nominada como Mejor Película Independiente, categoría que finalmente quedó en manos de “Arco”, producida por Natalie Portman.

“Guerreras del K-Pop”, de Sony Pictures Animation y estrenada originalmente en Netflix y que luego tuvo corridas pequeñas en algunos países, sigue a un grupo de chicas cantantes que tienen como misión acabar con los demonios que llegan a la Tierra.

El mexicano Cruz Contreras participó en la animación de personajes.

“Vi muchos videos de conciertos de Black Pink, Twice y Ive para tener una referencia de lo que podía hacerse. Fue difícil animar porque el cabello representaba muchísimos desafíos sobre todo con Rumi, que es la de la trenza morada y con Mira, la del cabello largo rojo”, dijo en su momento a EL UNIVERSAL.

“Con Mira nos pasó muchas veces que no sabíamos cómo mover su cabello, sobre todo porque la animación es tan estilizada que nos marcaban en cada frame (cuadro individual) cómo les gustaría que el cabello se moviera”, explicó.

La cinta ya también tiene en sus vitrinas el Globo de Oro. La única competencia en la que no fue aceptada fue en los BAFTA del Reino Unido, pues no cumplió con los requisitos de exhibición en salas que pide la Academia Británica.

En los Annie, considerados los Oscar de la animación, también ganaron las series “Common side effects”, de Adult Swim y “Love, death+ robots” de Netflix.

