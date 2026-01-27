Más Información

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

¿Quién es Lucero Ibarra?, actual directora del CIDE

Danza UNAM alista segunda edición de Epicentro

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

Pocas son las producciones que pueden presumir de tener éxito tanto en la pantalla como en las listas musicales, y "Kpop Demon Hunters" es una de ellas.

Y es que, la película animada de vive un momento histórico al competir en la temporada de premios más importante del año, tanto en el ámbito del cine como en el de la música.

La cinta obtuvo dos nominaciones al en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original; mientras que en el terreno musical, compite por el Grammy en tres, entre las que destaca Mejor canción, por "Golden".

Pero eso no es todo, el tema interpretado por la banda ficticia Huntr/x, se enfrenta a grandes estrellas como Bruno Mars, Lady Gaga y Rosé, lo que confirma el peso que ha adquirido la producción dentro de la industria.

Para muchos, este escenario no es ninguna sorpresa, ya que "Kpop Demon Hunters" se ha convertido en un auténtico fenómeno.

Desde su estreno, en junio del 2025, la película ha acumulado más de 325 millones de reproducciones en todo el mundo, consolidándose como la más vista en la historia de Netflix.

Algo similar ocurrió con la música. Su sencillo principal, “Golden”, pasó ocho semanas en el número uno del Billboard internacionales, mientras que la banda sonora fue el segundo álbum más escuchado en Spotify en 2025.

"Kpop Demon Hunters" cuenta la historia de tres amigas que viven una vida doble: por el día son grandes estrellas del K-pop, pero detrás de su fama, ocultan una identidad secreta como cazadoras de demonios, enfrentándose a fuerzas sobrenaturales que amenazan con destruir al mundo.

