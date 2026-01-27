Pocas son las producciones que pueden presumir de tener éxito tanto en la pantalla como en las listas musicales, y "Kpop Demon Hunters" es una de ellas.

Y es que, la película animada de Netflix vive un momento histórico al competir en la temporada de premios más importante del año, tanto en el ámbito del cine como en el de la música.

La cinta obtuvo dos nominaciones al Oscar 2026 en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original; mientras que en el terreno musical, compite por el Grammy en tres, entre las que destaca Mejor canción, por "Golden".

Lee también Integrante de HUNTR/X de "K-pop Demon Hunters" llegará a la Feria de San Marcos 2026; todos los detalles

Pero eso no es todo, el tema interpretado por la banda ficticia Huntr/x, se enfrenta a grandes estrellas como Bruno Mars, Lady Gaga y Rosé, lo que confirma el peso que ha adquirido la producción dentro de la industria.

Para muchos, este escenario no es ninguna sorpresa, ya que "Kpop Demon Hunters" se ha convertido en un auténtico fenómeno.

Desde su estreno, en junio del 2025, la película ha acumulado más de 325 millones de reproducciones en todo el mundo, consolidándose como la más vista en la historia de Netflix.

Algo similar ocurrió con la música. Su sencillo principal, “Golden”, pasó ocho semanas en el número uno del Billboard internacionales, mientras que la banda sonora fue el segundo álbum más escuchado en Spotify en 2025.

"Kpop Demon Hunters" cuenta la historia de tres amigas que viven una vida doble: por el día son grandes estrellas del K-pop, pero detrás de su fama, ocultan una identidad secreta como cazadoras de demonios, enfrentándose a fuerzas sobrenaturales que amenazan con destruir al mundo.

Lee también "KPop Demon Hunters" consolida su éxito con dos nominaciones a los Oscar