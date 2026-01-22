Más Información

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

Santander gestionará la Colección Gelman, que tiene obras de Rivera, Kahlo y Siqueiros 

El fenómeno "" consolidó este jueves su estrellato global al recibir dos nominaciones al Oscar, a mejor película de animación y mejor canción original, un histórico reconocimiento a la influencia del k-pop en la narrativa cinematográfica mundial.

La película de Netflix competirá por llevarse el galardón de animación contra títulos de la talla de "Arco", "Elio", "Little Amélie or the Character of Rain" y "Zootopia 2".Y su canción "Golden", el éxito del grupo ficticio del filme HUNTR/X, aspirará a la estatuilla a mejor canción original junto a "Dear Me", de "Diane Warren"; "I Lied to You", de "Sinners"; "Sweet Dreams of Joy", de "Viva Verdi", y "Train Dreams", que pone música a la película de título homónimo.

El filme aterriza en las nominaciones de los premios más prestigiosos de la industria cinematográfica con el impulso de haberse embolsado pasado el 11 de enero el Globo de Oro a mejor canción original y mejor película de animación, un triunfo que marcó un precedente histórico al ser la primera producción de esta temática en alzarse con este galardón.

Desde su estreno el pasado 20 de junio, el proyecto dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha parado de cosechar éxitos en la plataforma, rompiendo récords y consolidando al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

La canción "Golden" superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

También el tema principal, interpretado por las protagonistas al final de la película, coronó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113.4 millones de reproducciones, un aumento del 15 por ciento respecto a la semana anterior y superando éxitos como "Ordinary", de Alex Warren, o "Jump", de la banda surcoreana de k-pop de .

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica. Foto: Tomada de Instagram @pesopluma /hannah0well

“Le decía lo mismo a todas”: exnovia de Peso Pluma responde a Kenia Os y desata polémica

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios. Foto: AFP

Meghan Markle estaría planeando tener su tercer bebé para ocultar los fracasos de sus negocios

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda. Foto: AP

Afirman que las declaraciones de Brooklyn contra Victoria Beckham son reales y que le bailó inapropiadamente en su boda

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes. Foto: AP

“Parece primera dama”: el outfit de Katy Perry en Davos que dividió a las redes

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou sorprende con pequeño bikini de cuero en Instagram

[Publicidad]