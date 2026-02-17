Rumi, Mira y Zoey tendrán que pausar su lucha contra los demonios por más tiempo de lo previsto. La secuela de “K-pop Demon Hunters” no llegaría sino hasta dentro de varios años, lo que ha generado inconformidad entre parte del público.

En 2025 se reportó que la continuación de la exitosa película animada tenía como fecha estimada de estreno 2029; sin embargo, de acuerdo con “The Hollywood Reporter”, el lanzamiento se habría postergado hasta 2030 o incluso más adelante.

Kristine Belson, presidenta de Sony Pictures Animation, explicó al medio que Maggie Kang y Chris Appelhans, directores de la cinta de Netflix, se encuentran actualmente enfocados en la campaña rumbo a los premios Oscar y en la temporada de galardones, lo que ha dificultado avanzar en la secuela:

Lee también: "K-Pop Demon Hunters", el nuevo éxito mundial de la cultura surcoreana

“Después de todo el ruido, los premios y las grandes fiestas con gente importante, sí. Volveremos a estar los dos juntos en una habitación”, señaló Belson al ser cuestionada sobre si ambos cineastas volverán a trabajar juntos.

El estudio también ha decidido priorizar otros proyectos, entre ellos “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” y “GOAT”, que actualmente se encuentra en cartelera.

Huntrix es el grupo femenino ficticio de K-pop que protagoniza la película animada de Netflix "Las Guerreras de K-pop". Foto: Instagram oficial de Kim Eun-jae.

“K-pop Demon Hunters” se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025 y se convirtió en el título más visto en la historia de la plataforma. Su banda sonora logró colocar cuatro canciones en el top ten del Billboard Hot 100, mientras que “Golden”, interpretada por el grupo ficticio Huntrix, se convirtió en la primera canción de K-pop en ganar un premio Grammy.

Lee también: "KPop Demon Hunters" consolida su éxito con dos nominaciones a los Oscar

Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, cantantes originales de la cinta, serán uno de los pocos actos que se presenten en la ceremonia del Oscar por Mejor Canción Original, categoría en la que la película también compite, además de estar nominada a Mejor Película de Animación.

La historia sigue a tres artistas surcoreanas de gran éxito que, en secreto, también se desempeñan como cazadoras de demonios. Su misión las lleva a enfrentarse a una banda de K-pop de cinco integrantes llamada Saja Boys, quienes en realidad son demonios disfrazados que buscan robar las almas de sus fanáticos.

Así reaccionaron los fanáticos al aplazamiento de la película

La noticia del aplazamiento no pasó desapercibida entre los seguidores. En plataformas como Instagram, varios fanáticos expresaron su molestia con comentarios como: “Mejor cancelen esa madr…”, “no necesita una continuación” y “eso ya es demasiado”.

Lee también: Premios Oscar 2026: "K-pop Demon Hunters" será uno de los pocos actos en vivo de la noche

Otros usuarios advirtieron que, para cuando se estrene la secuela, parte del público original podría haber perdido interés, lo que afectaría el impacto de la película. No obstante, también hubo quienes se mostraron comprensivos y aseguraron que prefieren una larga espera si eso garantiza una secuela con la misma calidad que la original.