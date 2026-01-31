Las HUNTR/X tendrán su momento dorado en los Oscars 2026, ya que serán una de las pocas artistas que se presentará en vivo durante la edición 98 de los galardones del próximo 15 de marzo.

Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dieron voz al grupo ficticio de la película animada "K-pop Demon Hunters" (2005), participarán en el segmento de Mejor Canción Original, donde el tema “Golden” está nominado.

Según Variety, la decisión de que solo dos de las cinco canciones nominadas se interpreten en vivo se comunicó mediante una carta enviada a los candidatos.

Mientras que las canciones que no se presenten frente al público formarán parte de la transmisión a través de “paquetes” visuales con imágenes de las películas y material detrás de cámaras.

¿Qué pasa con las canciones que no se presentan en vivo?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas aseguró que todos los participantes serán promocionados en sus plataformas oficiales de redes sociales, destacando colaboraciones recientes en Spotify y el anuncio de las nominaciones como parte de su alcance.

Los cambios en el programa se atribuyen a limitaciones de tiempo y ajustes estructurales en la transmisión.

“Este año, los nominados a Mejor Canción Original están siendo tratados con el mismo cuidado, enfoque narrativo e intención que las otras categorías de premios, todas las cuales se incluirán en el programa”, se lee en la carta.

El estadounidense Miles Caton también se sumará a las actuaciones en vivo con su tema “Lied to You”, del drama de vampiros "Sinners".

¿Cuánto se alargaría la ceremonia si se presentaran las cinco canciones?

Fuentes consultadas señalaron a Variety que si las otras tres canciones nominadas: “Dear Me” de Diane Warren, la canción principal de Nick Cave y Bryce Dessner ("Train Dreams"), y “Sweet Dreams of Joy” de Nicholas Pike, se hubieran sumado, la ceremonia se extendería aproximadamente 25 minutos, lo que no sería ideal considerando que la transmisión está programada para tres horas y 30 minutos, incluyendo 24 categorías competitivas y el nuevo Oscar al reparto.

A partir de 2029, las premiaciones se transmitirán por YouTube, lo que permitiría más tiempo para las actuaciones en vivo.

La presentación de "K-pop Demon Hunters" y "Sinners" destacará cómo la música ha ayudado a que estas historias lleguen a audiencias de todo el mundo.

Además, "K-pop Demon Hunters" compite por la estatuilla a Mejor Película Animada, enfrentándose a:

"Arco"

"Elio"

"Little Amélie or The Character of Rain"

"Zootopia 2"