En los dos días que lleva en cines el , que sigue a la esposa de Donald Trump en los días previos a la toma de posesión de éste, sólo ha registrado 427 espectadores, estando disponible en 82 pantallas.

Esto quiere decir que en cada cine, donde se estrenó el pasado jueves, sólo ha tenido 5 espectadores, es decir, poco más de dos boletos pagados por día.

Las cifras, proporcionadas a EL UNIVERSAL, corresponden a Comscore, la compañía que registra taquillas oficiales, vía la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que aglutina a exhibidores, productores, distribuidores y prestadores de servicios, afincados en México.

Lee también:

“Melania” es un filme producido por la propia primera dama y . En la sinopsis oficial se asegura que el documental construye una narrativa que busca contextualizar el rol institucional de la primera dama, su participación en eventos formales y su vida dentro del engranaje político estadounidense.

“Muestra cómo se articula el regreso al poder desde una perspectiva personal y familiar”, señala el comunicado oficial de presentación del largometraje.

La dirección del documental, producida por la propia Melania, recayó en manos de Brett Ratner, realizador de “Dragón rojo”, “Una pareja explosiva” y “X-Men: la batalla final”.

Lee también:

Desde 2017 Ratner ha siso señalado por conducta sexual inapropiada por parte de varias mujeres como Olivia Munn (“X-Men: apocalipsis”) y Natasha Henstridge (“Especies”). El realizador siempre ha negado los hechos y, hasta ahora, no ha habido cuestiones legales sobre él.

Durante la presentación oficial del documental, Donald Trump calificó a su esposa de una mujer inteligente y que era una buena influencia para él.

De acuerdo con cifras oficiales, “Melania” ha sido lanzada en más de 3 mil pantallas alrededor del mundo, con una campaña publicitaria valorada en 35 millones de dólares, con lo que se podrían hacer al menos 17 películas mexicanas.

