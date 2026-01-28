Más Información

Años de Cultura une a México y Qatar

“Si puedo dar belleza a las pequeñeces, si soy escritor”: David Toscana, premio Alfaguara de Novela 2026

Secretaría de Ciencia presenta a Lucero Ibarra como directora del CIDE: “ya ocupa la oficina de la dirección general”, informó

Philip Glass cancela presentaciones en el rebautizado Trump-Kennedy Center; no comulga con los nuevos valores del centro

David Toscana gana el Premio Alfaguara de Novela 2026 por "El ejército ciego"

¿Quién es Lucero Ibarra?, actual directora del CIDE

La primera dama, , tocó este miércoles la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para celebrar el estreno esta semana de su documental "MELANIA".

En una rueda de prensa previa al evento celebrado en Wall Street, la primera dama dijo que en "un futuro cercano, la influencia cultural, la forma en que contamos las historias y la capacidad para conectar emocionalmente con el público serán primordiales".

"Necesitamos historias que inspiren sueños, que ofrezcan esperanza, relatos de redención, historias tristes, historias de amor e historias divertidas", dijo Melania, quien lució un vestido negro para la ocasión.

La nueva película de Amazon MGM Studios se estrenará en más de mil 500 salas de cine en todo Estados Unidos el 30 de enero y narra los 20 días previos a la toma de posesión presidencial de 2025, a través de la mirada de la esposa de Donald Trump.

Una vez en el parqué la primera dama saludó a los corredores de bolsa y agentes financieros de Wall Street.

Brett Ratner dirigió la película y la produjo junto con la primera dama, Marc Beckman y Fernando Sulichin.

El estreno de la cinta tendrá lugar este jueves en el Trump-Kennedy Center de Washington D. C..

¿Le importa la edad? Luis Carlos Origel rompe el silencio sobre la diferencia de 20 años con Andrea Legarreta. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel / @andrealegarreta

¿Le importa la edad? Luis Carlos Origel rompe el silencio sobre la diferencia de 20 años con Andrea Legarreta

Laura Flores (62 años) impacta con radical cambio de look; redes la critican por ‘exceso’ de cirugías. Foto: Tomada de Instagram @laurafloresmx

Laura Flores (62 años) impacta con radical cambio de look; redes la critican por ‘exceso’ de cirugías

Imelda Tuñón por pedir 100 mil pesos de manutención para su hijo: “No tengo por qué meterlo a una escuela pública. Foto: Carlos Mejía/Instagram

Imelda Tuñón le exige a Maribel Guardia 100 mil pesos de manutención para su hijo y desata polémica: “No lo meteré a escuela pública”

¿Cazzu estrena romance? Tatuaje idéntico con su guardaespaldas desata rumores. Foto: Instagram

¿Cazzu estrena romance? Tatuaje idéntico con su guardaespaldas desata rumores de noviazgo

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley presume espectacular bikini rosa en Maldivas a los 60 años y deslumbra

