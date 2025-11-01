Más Información

La noche de brujas también tuvo su toque de : y Rei Ami, cantantes de , dieron vida a icónicos personajes de la popular película animada de Netflix durante una fiesta de disfraces en Nueva York.

Las integrantes de Huntr/X, grupo femenino que aparece en la cinta, asistieron el 31 de octubre a la fiesta anual de Halloween organizada por la actriz y modelo Heidi Klum, celebrada en el Hard Rock Hotel.

Rei Ami encarnó a Zoey, el personaje al que presta su voz cantada, luciendo el primer look que usa en la película: pantalones estilo paracaídas en tonos morado y azul, un crop top de tirantes finos a juego, detalles bordados como flores que rinden homenaje a la cultura del personaje, además de dos chonguitos, arracadas y sus característicos cuchillos arrojadizos mágicos.

Foto: Instagram oficial.

Ejae, coautora del tema principal "Golden", eligió un camino diferente y se transformó en Derpy, el tigres azul sobrenatural que acompaña a Rumi en sus aventuras y deambula entre el mundo de los demonios y el plano terrenal.

Su atuendo combinó una botarga muy realista con maquillaje azul realizado por Kramer + Kramer, agencia de estilismo de Nueva York, y complementó el look con una manicura cuidadosa.

"KPop Demon Hunters", desde su lanzamiento en junio, ha encabezado las listas mundiales. Foto: Instagram oficial.

Su paso por la alfombra

Durante la alfombra azul, Rei se mostró enérgica, sonriendo y posando de manera sensual frente a las cámaras. Al aparecer Ejae, su colega no dudó en comentarle que se veía “tierna”.

Ejae sonrió y saludó con dos dedos al aire en señal de paz. Más tarde, compartió videos mostrando sus mejores pasos de baile junto a otra persona disfrazada de un pájaro con sombrerito, que también aparece en la película.

Foto: Instagram oficial.

Estas fiestas son famosas por la espectacularidad de los vestuarios. Klum, la anfitriona, deslumbró vestida de Medusa, mientras que su esposo, Tom Kaulitz, lució un traje de soldado griego convertido en piedra.

Este año, Klum celebró el 25º aniversario de su fiesta de Halloween en Nueva York, tras haber organizado el primer evento lleno de estrellas en 2000. No celebró la fiesta en 2020 ni 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

*Con información de "People".

