Heroína en la ficción y perseverante en la realidad. Ejae, la voz y compositora de “Golden”, tema principal de la película animada "K-pop Demon Hunters", ha cautivado a la audiencia y los medios con su registro vocal y su música envolvente.

Con su sencillo ha logrado escalar en las listas de Billboard, Spotify e iTunes, alcanzando el puesto número 6 en el Hot 100 de Billboard. Además, su composición “Your Idol” llegó al número 16, consolidándose como una de las artistas emergentes más destacadas del momento.

Sin embargo, el éxito de Ejae, quien interpreta a Rumi en la cinta, no fue algo que llegara de la noche a la mañana. Su camino estuvo lleno de momentos de frustración y dolor.

Desde pequeña, soñó con ser cantante, pero aunque es nieta del actor, productor y político Shin Young-kyun, no tuvo el éxito asegurado por su linaje.

Ejae comenzó su formación en SM Entertainment, la agencia surcoreana conocida por grupos como SHINee, EXO, Red Velvet, NCT, Aespa y Super Junior.

Aunque fue aprendiz desde 2003, sus intentos por convertirse en una Idol no dieron frutos. Después de 12 años de arduo trabajo, ya era “demasiado mayor” para cumplir con los estrictos estándares de las estrellas K-pop. A los 25 años, decidió abandonar ese sueño y se retiró de la agencia.

En una entrevista con el medio surcoreano Chosun Ilbo, Ejae recordó esa etapa difícil de su vida: “Estaba muy deprimida. Entonces empecé a hacer música por mi cuenta, poco a poco”.

Fue en ese momento que probó no cumplir con un molde preestablecido. Cabe mencionar que los artistas K‑pop entrenan entre 2 y 6 años antes de debutar, por lo que demuestra la paciencia y el sacrificio de la famosa.

Ejae se consideraba una persona tímida e insegura, pero ese episodio de desilusión la llevó a tomar la decisión de mudarse a Nueva York, donde estudió en la Escuela de Artes Tisch, especializándose en la industria musical y la psicología. El canto siempre fue su refugio y se lo tomó muy en serio.

Una segunda oportunidad

Ejae tuvo un giro inesperado al conocer al compositor Shinsadong Tiger. Tras tararear una canción frente a él, la pieza se convirtió en el tema “Hello” de la cantante Hani. Gracias a más recomendaciones, Ejae se unió al SM Song Camp, donde tuvo la oportunidad de componer el éxito “Psycho” para el grupo Red Velvet, inspirado por una ruptura amorosa.

Desde entonces, siguió produciendo para otros artistas populares como Aespa, TWICE y LE SSERAFIM.

Rumi en K-pop Demon Hunters y Golden

Si bien los 10 años de lucha parecían marcar el final de su sueño, en realidad solo se estaba preparando para el éxito.

“Golden” se convirtió en un reflejo de su propia historia de superación. En "K-pop Demon Hunters", Ejae interpreta a Rumi, y la melodía expresa la sensación de haber encontrado su lugar después de tanto esfuerzo y perseverancia.

A finales de 2020, Ejae fue recomendada nuevamente para unirse al proyecto, donde desarrolló la canción junto al productor ejecutivo Ian Eisendrath y The Black Label de Teddy, conocido por su trabajo con Blackpink.

Pese a que el proceso fue desafiante, Ejae se entregó por completo, creando música a partir de su imaginación y de las historias que quería contar.

En la película, los grupos “Huntricks” (femenino) y “Saja Boys” (masculino) están inspirados en grupos como Aespa y las “Negro Rosas”. Para el tema “Your Idol”, Ejae profundizó en los aspectos más oscuros de la cultura Idol, donde los fanáticos desarrollan una conexión casi irracional con sus artistas, llevándolos a situaciones extremas.

"Your Idol" la hizo recordar el tema "Mama" de "Exo" y otras canciones, consideradas himnos en Corea, que escucha su padre.

El éxito y el futuro

Ejae aún se siente sorprendida por la reacción del público ante sus producciones.

Actualmente, su objetivo con “Golden” es competir con las canciones de los grandes grupos Idol y ganar un Grammy a la Mejor Canción Original.

La agrupación de "Kpop Demon Hunters", conformada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami se presentará durante elconcierto anual de KIIS-FM Jingle Ball, donde interpretarán los temas más exitosos de la película para sus fans.

El evento se llevará a cabo en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, el próximo 5 de diciembre a las 7:30 de la noche.

¿De qué trata “KPop Demon Hunters”?

"K-Pop Demon Hunters" sigue a HUNTR/X, un grupo femenino de K-pop formado por Rumi, Mira y Zoey, quienes secretamente protegen al mundo de amenazas sobrenaturales. Mientras disfrutan de su popularidad, deben enfrentarse a fantasmas y a los Saja Boys, una banda rival de demonios que buscan robar los corazones de sus fans.

La película, también conocida como Las guerreras K-pop, combina animación, amistad, confianza y originalidad, junto con música pegadiza que ha conquistado a millones: en Spotify, HUNTR/X supera los 46 millones de oyentes mensuales. Entre sus temas más populares están Golden, How It’s Done, Takedown y Brillar (Golden) en varios idiomas.

