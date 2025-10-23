Más Información

La agrupación de "", conformada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, realizarán su primer concierto en vivo. Desde su estreno en agosto de 2025, la música del grupo se ha popularizado, llegando a posicionarlas en las listas de Billboard.

El grupo de Kpop se presentará durante el concierto anual de KIIS-FM Jingle Ball, donde interpretarán los temas más exitosos de la película para sus fans. El anuncio fue realizado este miércoles durante el programa de iHeartRadio (102.7) en Estados Unidos.

El concierto de "Kpop Demon Hunters" se llevará a cabo en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, el próximo 5 de diciembre a las 7:30 de la noche. Las HUNTR/X formarán parte del cartel del show navideño junto a otros artistas invitados.

Las cantantes de la película ya se habían presentado previamente en vivo durante "The Tonight Show", conducido por Bad Bunny, donde hicieron una aparición especial y presentaron una versión del tema “Golden” en vivo.

El soundtrack de la película de Netflix es uno de los más populares del momento, permaneciendo varias semanas en las listas musicales de Billboard, donde llegó a ocupar el número uno del Hot 100 durante ocho semanas consecutivas.

Además, la cinta animada se convirtió en una de las más vistas de la plataforma, acumulando más de 236 millones de visualizaciones y manteniéndose varias semanas en el top 10 global de películas más reproducidas.

Tanta ha sido la popularidad de "" que Netflix anunció una alianza con Mattel y Hasbro para lanzar una línea de juguetes inspirada en la película, con el objetivo de “satisfacer la enorme demanda de los seguidores”.

Por otro lado, la directora Maggie Kang, en entrevista con Entertainment Weekly, reveló que existieron muchas ideas descartadas que no pudieron incluirse en la película, dejando entrever que una segunda parte podría estar en camino.

