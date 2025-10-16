La película “Kpop Demon Hunters”, tras su éxito en la plataforma de streaming Netflix, por fin llegará a las salas de cine en su versión Sing-Along, donde los fans tendrán la oportunidad de cantar las canciones junto a sus personajes favoritos.

El filme, uno de los más populares de los últimos meses, catapultó a la fama a Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, el trío ficticio de K-pop llamado HUNTR/X. La agrupación femenina ha estado en boca de todos, incluso llegando a presentarse en “The Tonight Show”.

Cuando se estrenó “Kpop Demon Hunters” en junio, Sony Pictures no imaginó el éxito masivo que tendrían los personajes de Rumi, Mira y Zoey. Además, el soundtrack y los temas originales del filme han trascendido en la industria musical.

Lee también Kpop Demon Hunters llega a Fortnite: así se ven las nuevas skins inspiradas en las protagonistas de la película

Fuera de la pantalla, la agrupación virtual logró posicionar sus temas en el Top 10 de Billboard, y canciones como “Golden” o “Soda Pop” se han viralizado en redes sociales como TikTok, donde los fans crearon trends inspirados en ellas e incluso teniendo sus personajes en juegos como Fortnite.

A través de redes sociales se anunció que “Kpop Demon Hunters” llegará a algunos cines del 31 de octubre al 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos en México.

'Las Guerreras K-pop' – Versión Sing-Along llega a los cines con canciones y subtítulos en español ✨

Prepárate para gritar y sellar la Honmoon junto al fandom 💜 pic.twitter.com/o2MqXRTT73 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 16, 2025

¿De qué trata "Kpop Demon Hunters"?





La historia de la cinta animada sigue a HUNTR/X, un grupo femenino que actúa como guardiana secreta del mundo y que, bajo la fachada de cantantes de K-pop, enfrenta amenazas sobrenaturales como fantasmas, rivalizando principalmente con los “Saja Boys”.

Lee también Del “Sorry, Sorry” al “Ahora te puedes marchar”: Super Junior se pone latino en Super Show 10

Rumi, Mira y Zoey deberán enfrentarse a la banda rival, que busca robar los corazones y mentes de sus fans, mientras intentan equilibrar su vida como artistas del K-pop.

Dónde ver: Netflix y cines

“Kpop Demon Hunters” fue producida por Sony Pictures Animation y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhan, quienes mencionaron que podría haber una secuela, debido a la gran cantidad de elementos que no se pudieron incluir en la primera entrega.