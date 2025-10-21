Los Ángeles.- Netflix informó este martes que logró un beneficio neto de ocho mil 562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone 25.1% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este aumento estuvo impulsado por el aumento de suscriptores con el lanzamiento de programas emblemáticos de la plataforma como el estreno de la segunda temporada de 'Wednesday', la secuela del filme 'Happy Gilmore' o la película más popular de su catálogo hasta la fecha 'KPop Demon Hunters'.

mgm