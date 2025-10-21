Más Información

Limoneros bajo fuego: productores asesinados y extorsiones en aumento en Michoacán

Roberto Gil y Osorio Chong pretendían sumarse a Morena, revela Noroña; “nada que ver con ese tipo de gente", señala

Diputados aprueban Ley Aduanera y pasa al Ejecutivo Federal; va por endurecer medidas de control fiscal

Huachicol fiscal será motivo de suspensión en padrón de comercio exterior, advierte Hacienda

Incendio en bodega de colchones provoca evacuación de 500 personas en Ecatepec

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Los Ángeles.- Netflix informó este martes que logró un beneficio neto de ocho mil 562 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone 25.1% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Este aumento estuvo impulsado por el aumento de suscriptores con el lanzamiento de programas emblemáticos de la plataforma como el estreno de la segunda temporada de 'Wednesday', la secuela del filme 'Happy Gilmore' o la película más popular de su catálogo hasta la fecha 'KPop Demon Hunters'.

mgm

