Más Información

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

” es la nueva serie de Netflix que rápidamente se posicionó entre las favoritas del público, alcanzando el lugar número 1 de lo más visto de la plataforma de streaming.

El proyecto destacó por abordar temas actuales desde la década de 1960, algo que para la directora, Lucía Puenzo, fue importante para demostrar que algunos problemas del pasado seguían presentes.

Si bien uno de los retos de la producción fue revivir visualmente ciertas épocas de países como México, Francia o Sudáfrica, los discursos y limitantes a los que los personajes de Tessa IA o Emiliano Zurita se enfrentaban no distaban mucho de lo que vivimos actualmente.

"Había cosas de cómo se rompía el mundo en las violencias políticas, sociales, en lo que hacía el feminismo, que tenía mucho punto de contacto con lo que ocurría en los 60”, explicó Lucía Puenzo a EL UNIVERSAL.

Bajo estos temas, la miniserie de apenas cinco capítulos narró la historia de Tessa IA, quien buscaba algo que hoy podría parecer “normal”: una vida feliz lejos de su matrimonio arreglado, llevando a varios a preguntarse: “¿qué tan valiente era animarse a romper un matrimonio arreglado, enamorarse, explorar tu sexualidad o querer divorciarte?”.

“Si lo entendías en el marco de una comunidad extremadamente cerrada, judía, de 1960 en México, entendías que eso era casi lo más transgresor que alguien podía hacer. Nos forzaba a todos a tratar de dialogar para atraer esa modernidad de los 60 al presente; por eso la serie se percibía moderna, hasta en lo visual”, añadió.

Lee también

“Nadie nos vio partir” y su relación con el genocidio de Israel

Lucía Puenzo fue una directora que siempre buscó abordar temas políticos en sus proyectos, algo que la enorgulleció, sobre todo con “Nadie nos vio partir”, que más allá de ser un drama familiar, abordó el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino.

“En 1960 fue la Guerra de los Seis Días. Lo que ocurría en Israel en ese momento dialogaba con lo que sucedía en el presente. En el pasado había muchas pistas de los errores actuales; incluso el genocidio que sucedió hoy. Había que pensar que esta era una madre que se metió en un territorio en guerra para buscar a sus hijos”, explicó Puenzo.

El tratar estos temas tan polémicos pero necesarios fue algo que Puenzo consideró fundamental, y aplaudió que plataformas de streaming masivas permitieran llevar estas discusiones al público mediante series como esta.

“Todas las series y películas que he hecho siempre se metieron en lugares donde podían dinamitar algo. Ojalá que estas plataformas masivas amplificaran las discusiones que teníamos que estar teniendo”, dijo a EL UNIVERSAL.

Serie "": Dónde ver: Netflix

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL // EFE/EPA/NEIL HALL

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés

Emiliano Aguilar envía coqueto mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”. Foto: Cazzu IG / Emiliano Aguilar IG

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Jessica Simpson. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Jessica Simpson presume su cambio físico y se luce en ajustado vestido de látex

[Publicidad]