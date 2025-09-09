Más Información

Don Quijote, revisitado desde el metateatro

Don Quijote, revisitado desde el metateatro

Gala nacional por Amalia Hernández

Gala nacional por Amalia Hernández

Las desapariciones y el mundo femenino en “El monte de las furias”

Las desapariciones y el mundo femenino en “El monte de las furias”

El arte y activismo de Rini Templeton toman el MUAC

El arte y activismo de Rini Templeton toman el MUAC

“Hay una red de tráfico de documentos” en el AGN

“Hay una red de tráfico de documentos” en el AGN

Llega muestra de Rini Templeton, creadora de dibujos de protesta al MUAC

Llega muestra de Rini Templeton, creadora de dibujos de protesta al MUAC

Sudáfrica y México tienen mucho en común al momento de hacer una producción audiovisual, pues en ambos países, al contrario de otros donde las reglas están establecidas, se puede improvisar en rodajes y así cumplir el plan de trabajo.

Eso dice Samuel Kichi, director quien acaba de trabajar en una nueva historia con Tessa Ia y Emiliano Zurita, que llegará a Netflix.

Nadie nos vio partir, título de la nueva serie, está basada en la novela homónima de Tamara Trottner, en la que se narra la frenética búsqueda, en la década de los 60, de una madre para recuperar a sus hijos, quienes fueron secuestrados por su marido como venganza.

Sudáfrica, Italia, Francia y México fueron sede de las locaciones de la historia ahora en los toques finales de posproducción,

“Ir a otros países se vuelve complicado en ciertas cosas de logística porque no puede ir todo el crew, pero también es cierto que los equipos sudafricanos llevan muchos años dando servicios a gente de Alemania, Francia, EU y entonces están muy bien aceitados”.

Kishi comenta que lo interesante fue que ambos equipos, mexicano y sudafricano, saben morirse en la raya, pues allá no son tan arcaicos en cuanto a metodologías de rodaje, de solo hacerlo de una manera.

“Con ellos era de ok, no podemos resolver de esta manera, lo hacemos de otra. Allá nos aventamos capítulo y medio, es parecido a la manera en que trabajamos aquí”, agregó.

En sistemas de rodaje hay países, como EU, donde, si un foco se funde, el único encargado de poder cambiarlo es uno aprobado por sindicato, de lo contrario nadie más lo puede tocar, cosa que no pasa necesariamente en México.

“Los equipos sudafricanos son muy aventados”, detalló.

Nadie nos vio partir es codirigida con los argentinos Lucía y Nicolás Puenzo, producción de Alebrije, compañía de Mónica Lozano.

Su rodaje en Sudáfrica se logró gracias a la política de incentivos fiscales en ese país, en la que se devuelve dinero a las producciones audiovisuales que se rueden allá.

“Jalisco tiene incentivos, pero necesitamos más, me gusta filmar en mi tierra”, dice Kishi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”. Foto: Instagram / AFP

Emiliano Aguilar se va contra Nodal, Ángela y Pepe Aguilar: “Si eres mala onda, la gente se da cuenta”

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”. Foto: AFP / EFE

Así intentó Trump conquistar a la princesa Diana: “Me gustaba, era encantadora”

Mariah Carey se burla de Jennifer Lopez por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”. Foto: Mariah Carey/ Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group / AP

Mariah Carey se burla de JLo por fracaso con su gira: "Soy más exitosa y envejezco mejor”

Accidente en La Casa de los Famosos: ¿Qué le pasó a Dalilah Polanco?. Foto: Dalilah Polanco / IG

¡Impactante! Dalilah Polanco cae en LCDLF3 y todos temen lo peor

Adamari López. Foto: EFE

Adamari López se lleva todas las miradas en Instagram con minivestido otoñal