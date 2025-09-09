Sudáfrica y México tienen mucho en común al momento de hacer una producción audiovisual, pues en ambos países, al contrario de otros donde las reglas están establecidas, se puede improvisar en rodajes y así cumplir el plan de trabajo.

Eso dice Samuel Kichi, director quien acaba de trabajar en una nueva historia con Tessa Ia y Emiliano Zurita, que llegará a Netflix.

Nadie nos vio partir, título de la nueva serie, está basada en la novela homónima de Tamara Trottner, en la que se narra la frenética búsqueda, en la década de los 60, de una madre para recuperar a sus hijos, quienes fueron secuestrados por su marido como venganza.

Sudáfrica, Italia, Francia y México fueron sede de las locaciones de la historia ahora en los toques finales de posproducción,

“Ir a otros países se vuelve complicado en ciertas cosas de logística porque no puede ir todo el crew, pero también es cierto que los equipos sudafricanos llevan muchos años dando servicios a gente de Alemania, Francia, EU y entonces están muy bien aceitados”.

Kishi comenta que lo interesante fue que ambos equipos, mexicano y sudafricano, saben morirse en la raya, pues allá no son tan arcaicos en cuanto a metodologías de rodaje, de solo hacerlo de una manera.

“Con ellos era de ok, no podemos resolver de esta manera, lo hacemos de otra. Allá nos aventamos capítulo y medio, es parecido a la manera en que trabajamos aquí”, agregó.

En sistemas de rodaje hay países, como EU, donde, si un foco se funde, el único encargado de poder cambiarlo es uno aprobado por sindicato, de lo contrario nadie más lo puede tocar, cosa que no pasa necesariamente en México.

“Los equipos sudafricanos son muy aventados”, detalló.

Nadie nos vio partir es codirigida con los argentinos Lucía y Nicolás Puenzo, producción de Alebrije, compañía de Mónica Lozano.

Su rodaje en Sudáfrica se logró gracias a la política de incentivos fiscales en ese país, en la que se devuelve dinero a las producciones audiovisuales que se rueden allá.

“Jalisco tiene incentivos, pero necesitamos más, me gusta filmar en mi tierra”, dice Kishi.