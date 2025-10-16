El secuestro de niños desata un conflicto que enfrenta a dos familias y atraviesa continentes en la serie mexicana “Nadie nos vio partir”.

Ambientada en la década de los 60, la historia inicia con Valeria Goldberg, una joven madre y ama de casa que vive bajo las estrictas reglas de un matrimonio concertado entre su padre y el de su esposo, Leo. Sus hijos, Tamara e Isaac, son su único refugio.

Cuando Valeria rompe con uno de los mandatos del matrimonio: la fidelidad, Leo reacciona secuestrando a los niños y llevándolos fuera de México, en un recorrido que atraviesa cuatro países durante un par de años.

Su objetivo no solo es vengar su orgullo herido, también cobrar el precio de las expectativas incumplidas que su padre, un poderoso patriarca de la comunidad judía, había impuesto sobre la pareja.

La aparente hermandad entre las familias se convierte en un campo minado: cada patriarca actúa para proteger a su hijo, uno facilitando pasaportes falsos y fugas, y el otro rastreando el paradero de los niños.

La serie está protagonizada por Tessa Ia, Emiliano Zurita, Juan Manuel Bernal, Flavio Medina, Natasha Dupeyrón, Alexander Varela y Marion Sirot; y fue filmada entre Francia, Sudáfrica, Israel y México.

Además, está basada en la novela autobiográfica de Tamara Trottne, donde relata la búsqueda de su madre y los mecanismos de su padre para creyera que ella la había abandonado.

Dónde ver: Netflix