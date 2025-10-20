La Semana 8 de la NFL ya está aquí, y si quieres vivirla como en el estadio, esta pantalla TCL de 75 pulgadas con tecnología QD-Mini LED y sonido Onkyo es una excelente opción.Actualmente tiene 32% de descuento en Amazon México, bajando su precio a $14,891.18 MXN.

Con su gran tamaño, brillo potente y frecuencia de actualización de 288 Hz, esta Smart TV está pensada para que disfrutes cada jugada, pase o repetición con fluidez y detalle.

¿Dónde ver todos los partidos de la NFL en México

Toda la temporada 2025-2026 de la NFL, incluidos los Playoffs y el Super Bowl LX, puede verse en vivo y bajo demanda a través de DAZN México con la suscripción NFL Game Pass.

Los planes principales son:

Season Pro: con partidos en Full HD y acceso a NFL RedZone .

con partidos en y acceso a . Season Pro Ultimate: con funciones premium como HDR, Dolby 5.1, Multiview (hasta 4 juegos simultáneos) y descuentos en la NFL Shop.

Por qué esta TCL es perfecta para ver la NFL y jugar videojuegos

La TCL 75QM6K combina un panel QD-Mini LED con frecuencia de 288 Hz y un procesador AiPQ que ajusta brillo, color y contraste en tiempo real.Esto garantiza una imagen fluida y realista, perfecta tanto para partidos nocturnos como para videojuegos de nueva generación gracias a su modo ALLM y Game Accelerator 240 Hz.

Sonido Onkyo con bajos potentes y Dolby Atmos

El sistema Hi-Fi 2.1 de Onkyo integra cinco bocinas y un subwoofer independiente, ofreciendo bajos profundos y voces nítidas.Además, su compatibilidad con Dolby Atmos añade una capa envolvente que transforma cualquier partido o película en una experiencia inmersiva.

Apps y conectividad completa con Google TV

Su sistema operativo Google TV permite acceder fácilmente a plataformas como DAZN (NFL Game Pass), Netflix, Prime Video, YouTube y Disney+.También es compatible con Google Assistant y Alexa, e incluye conectividad Wi-Fi, HDMI, USB y Ethernet para consolas, barras de sonido y más.

Qué incluye la caja

Pantalla TCL 75QM6K

Soporte de mesa

Control remoto con baterías

Cable de alimentación

Guía de inicio rápido

Ya sea para ver la NFL, películas o videojuegos, esta oferta en Amazon México es una oportunidad para mejorar tu experiencia sin gastar de más.