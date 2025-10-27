Ejae, la cantante del grupo ficticio HUNTR/X de la película “Kpop Demon Hunters”, reveló detalles sobre su vida personal y los próximos conciertos que tendrá junto a Audrey Nuna y Rei Ami, sus compañeras. Su presentación es una de las más esperadas del año.

La cantante de 33 años actualmente reside en Brooklyn, pero nació en Seul. Su nombre coreano es Eunjae Kim y su éxito llegó creando y cantando banda sonora de "K-Pop Demon Hunters" que se encuentra actualmente por detrás de Taylor Swift en el top de álbumes según Billboard.

¿Por qué Ejae no quiere bailar?

En entrevista con Vulture, la artista fue cuestionada sobre si cantará y bailará en sus conciertos, la cantante respondió que no lo hará por lo difícil que resulta hacerlo al mismo tiempo y porque en realidad lo que ella busca es embarazarse.

“No puedo decir que no, pero... ¡ni hablar! No quiero bailar. ¡Quiero quedarme embarazada! ¡Necesito bebés, no bailar! ¿Sabes lo difícil que es bailar y cantar?”, dijo a Vulture.

Ejae explicó que para ella ha sido muy complicado equilibrar la exigencia vocal con su trabajo como compositora, aunque no descartó hacer alguna coreografía si así lo desea en el futuro.

“Estoy cantando una canción que es una locura, una gimnasia vocal llamada ‘Golden’, y tengo que escribir para la película, y tengo que escribir como compositora y también como artista. Así que bailaré cuando... si me apetece”, comentó.

La cantante también habló sobre las similitudes con su personaje Rumi en “Kpop Demon Hunters”, aclarando que se siente identificada con algunos aspectos de su pasado, pero que no se dejaría vencer por un demonio.

“Creo que Rumi se parece más a mí en el pasado. Soy bastante expresiva. Cuando paso por un momento difícil, se lo hago saber a la gente. Me apoyo en las personas. Antes no lo hacía, así que por eso pude identificarme con Rumi. Quizás hacia el final de la película ella llegó allí, pero creo que ahí es donde diferimos. Yo no caería ante un demonio”, afirmó.

La cantante estrena sencillo como solista

El pasado viernes, Ejae estrenó “In Another World”, el primer sencillo de su carrera como solista, marcando el inicio de una nueva etapa tras el éxito del grupo ficticio de la cinta animada de Sony Pictures.

El video musical, que ya supera un millón de vistas en YouTube, muestra el lado más íntimo de la artista, acompañada de su inseparable piano, e incluye imágenes que evocan momentos de su niñez.

