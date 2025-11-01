El diseñador mexicano Héctor Terrones falleció a los 59 años de edad, la directora de Fashion Week México, Beatriz Calles, compartió en sus redes sociales la noticia en la que se detalla que el funeral se realizará este sábado 1 de noviembre en la funeraria J. García López, ubicada en San Jerónimo.

"Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz", se lee.

¿Quién era Héctor Terrones?

Héctor Terrones nació en Ciudad de México en 1966 en una familia de industriales, propietarios de la empresa Plásticos Terrones, es reconocido por un estilo desenfadado y extravagante, marcado por la originalidad y la valentía para diseñar a su convicción.

Ha diseñado para artistas y famosos, siendo conocido en la industria del entretenimiento televisivo y eventos de alta costura.

Terrones estudió en la Universidad Jannette Klein, y tras sus más de 30 años de trayectoria en la industria ha sido reconocido por sus creaciones enérgicas y por el uso de elementos victorianos como el corsé.

Héctor Terrones con la conductora Galilea Montijo.

Entre la larga lista de famosas con las que trabajó y vistió, están: Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, Eugenia Cauduro y Lupita Jones, era colaborador del programa matutino "Hoy", y consideraba amigas a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta.

Además de su talento como diseñador, Terrones incursionó en el ámbito de la producción y la actuación, participó en "Manos Libres", "Clase 406" y "Soy famoso, ¡sácame de aquí!".

Héctor Terrones presumía sus 35 años de trayectoria profesional como productor y diseñador de alta moda, en su cuenta de Facebook publicó una última fotografía de sí mismo ,maquillado de calavera.

Héctor Terrones compartió esta foto en Facebook, la última.

rad