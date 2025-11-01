Más Información

Golpe al Louvre: una mujer se suma a los acusados del millonario robo y el botín sigue perdido

Golpe al Louvre: una mujer se suma a los acusados del millonario robo y el botín sigue perdido

Así fue la inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza

Así fue la inauguración del Gran Museo Egipcio en Guiza

El Gran Museo Egipcio finalmente abre sus puertas: orgullo nacional y apuesta cultural global

El Gran Museo Egipcio finalmente abre sus puertas: orgullo nacional y apuesta cultural global

España reconoce “injusticias y dolor” en la Conquista

España reconoce “injusticias y dolor” en la Conquista

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

El diseñador mexicano Héctor Terrones falleció a los 59 años de edad, la directora de Fashion Week México, Beatriz Calles, compartió en sus redes sociales la noticia en la que se detalla que el funeral se realizará este sábado 1 de noviembre en la funeraria J. García López, ubicada en San Jerónimo.

"Hoy te despedimos agradeciéndote la inspiración y el brillo que compartiste con el mundo. Descanse en paz", se lee.

¿Quién era Héctor Terrones?

Héctor Terrones nació en Ciudad de México en 1966 en una familia de industriales, propietarios de la empresa Plásticos Terrones, es reconocido por un estilo desenfadado y extravagante, marcado por la originalidad y la valentía para diseñar a su convicción.

Ha diseñado para artistas y famosos, siendo conocido en la industria del entretenimiento televisivo y eventos de alta costura.

Terrones estudió en la Universidad Jannette Klein, y tras sus más de 30 años de trayectoria en la industria ha sido reconocido por sus creaciones enérgicas y por el uso de elementos victorianos como el corsé.

Héctor Terrones con la conductora Galilea Montijo.
Héctor Terrones con la conductora Galilea Montijo.

Entre la larga lista de famosas con las que trabajó y vistió, están: Lorena Herrera, Bárbara Mori, Jacqueline Bracamontes, Montserrat Oliver, Eugenia Cauduro y Lupita Jones, era colaborador del programa matutino "Hoy", y consideraba amigas a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta.

Además de su talento como diseñador, Terrones incursionó en el ámbito de la producción y la actuación, participó en "Manos Libres", "Clase 406" y "Soy famoso, ¡sácame de aquí!".

Héctor Terrones presumía sus 35 años de trayectoria profesional como productor y diseñador de alta moda, en su cuenta de Facebook publicó una última fotografía de sí mismo ,maquillado de calavera.

Héctor Terrones compartió esta foto en Facebook, la última.
Héctor Terrones compartió esta foto en Facebook, la última.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal lanza misterioso mensaje anunciando su "dueto más soñado" y no es con Ángela. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP / IG: Nodal

Christian Nodal lanza polémico mensaje: anuncia su "dueto más soñado" y no es con Ángela Aguilar

Rey Carlos III retira título de príncipe y residencia real a su hermano Andrés. Foto: (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Rey Carlos teme que su hermano Andrés publique un libro con los secretos más oscuros de la realeza

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin Foto: Belinda IG / Captura de pantalla mayu_altamif TikTok

Beliween 2025 enloquece a fans: Belinda sorprende como “Bruja Pop” en versión Gremlin

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente. Foto: AFP

Sydney Sweeney y su look braless más arriesgado: un vestido braless completamente transparente

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. Foto; AFP

Antonela Roccuzzo destila belleza con espectacular vestido de transparencias

[Publicidad]