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Este fin de semana, la cinta " logró lo que muy pocas películas: cerrar de manera perfecta la temporada de premios al llevarse el en la categoría de Mejor Película Animada.

Aunque fueron los productores y su creadora, Maggie Kang, subieron al escenario del Dolby Theatre para recibir la estatuilla, a lo lejos, un mexicano, celebró el triunfo.

Se trata de Cruz Contreras, quien formó parte del equipo de efectos visuales y que compartió un emotivo mensaje en redes sociales sobre lo que significó este proyecto en su vida.

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En un video que publicó en Instagram, Contreras confesó que no pudo contener las lágrimas, pues la cinta significó mucho más que otro proyecto para él.

“Durante todo el discurso me estaba aguantando de llorar porque estaba en público. No lo conseguí. Sé que sólo soy un artista de cientos dentro de esta gran película, pero cada uno de nosotros lidia con batallas internas y este momento para mí estuvo lleno de flashbacks", escribió.

En su caso, reveló que la historia de estas idols que por la noche luchan contra demonios, fue su refugio para poder superar la ausencia de su familia y los 10 años lejos de su patria.

"Me encontré a mí mismo solo... y para evitar pensar en que estaba triste, regresaba a la computadora a trabajar. Me era más fácil pensar en Rumi, Mira y Zoey, que en todo lo que estaba pasando", agregó.

Finalmente, agradeció a sus amigos por acompañarlo en ese difícil proceso y no dejarlo rendirse, y terminó su mensaje con un: "¡ganamos un Oscar!".

Junto a estas palabras, Contreras publicó un video en el que aparece sumamente conmovido y al borde del llanto.

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