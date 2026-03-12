Más Información

Tras su paso exitoso durante 2025 entre el público de streaming y su recolección de premios en lo que va de este año, entre ellos el Globo de Oro, el Annie y el Critic Choice, la cinta de “” tendrá .

Esta tarde la plataforma anunció la segunda parte de la historia, que estará bajo las órdenes de y , sus realizadores originales.

Por ahora no existe sinopsis oficial de lo que será la segunda parte. La cinta conocida por el público gira sobre un grupo de chicas del k-pop que realmente combaten a los demonios que se encuentran en la Tierra.

“Como , me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio”, expresó Kang en el comunicado.

Para la nueva aventura Netflix volverá a unirse a Sony Pictures Animation para su realización.

En su momento el animador mexicano Cruz Contreras, quien participó en el filme, indicó que para su trabajo observó mucho a los grupos femeninos surcoreanos de Black Pink, Ive y Twice, que fueron su base.

“Siempre es difícil (la ejecución) porque los personajes se agarran la ropa, se peina, mueven el cabello. Esta película tiene el número de cambios de vestuario más grande donde yo haya trabajado, no sé bien cuántos, pero sí era muchos”, dijo a EL UNIVERSAL, durante la semana del estreno.

En el comunicado, el co director Appelhans asegura estar emocionado por la nueva historia.

"(Es a los personajes) Ponerlos a prueba y ver cómo evolucionan, y seguir superando los límites de cómo la música, la animación y la narrativa pueden combinarse", se lee.

“Las guerreras del K-Pop” buscarán el próximo domingo alzarse con el Oscar en animación, en donde se medirán entre otras a la secuela de "Zootopia" y "Amélie y los secretos de la lluvia", producida por la mexicana Nidia Santiago.

