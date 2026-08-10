Este 10 de agosto se conmemora el Día Mundial del León, una fecha que busca reconocer la realidad que enfrentan como la pérdida de su hábitat, la caza furtiva y la reducción de sus poblaciones.

Día Mundial del León 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El llamado “rey de la selva” tiene poco que ver con la imagen que suele aparecer en películas y documentales. Los leones son animales sociales, depredadores esenciales para sus ecosistemas y una especie cuya distribución se ha reducido de manera drástica por la presión humana.

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¿Por qué se celebra el Día del León el 10 de agosto?

El Día del León fue establecido en 2013 por Derek y Beverly Joubert, quienes buscaban llamar la atención sobre las amenazas que enfrentan los leones en estado salvaje y promover acciones para su conservación.

La iniciativa surgió después de que los Joubert se asociaran con National Geographic para impulsar la Iniciativa de los Grandes Felinos, un proyecto enfocado en frenar la disminución acelerada de las poblaciones de grandes felinos.

Desde entonces, cada 10 de agosto la fecha sirve para recordar que detrás de la imagen imponente del león existe una especie que necesita espacios adecuados para sobrevivir y reproducirse.

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Día Mundial del León. Foto: AFP

¿Por qué son tan importantes los leones?

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, los leones son los principales depredadores de la sabana africana. Su presencia es importante para mantener el equilibrio de los ecosistemas, ya que ayudan a controlar las poblaciones de animales herbívoros como cebras y ñus.

Si estos grandes carnívoros desaparecieran de sus ecosistemas, las poblaciones de herbívoros podrían crecer sin control. Esto provocaría un aumento del pastoreo y, con el tiempo, una mayor degradación de los hábitats.

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Pero la importancia del león tampoco termina en el equilibrio natural. En países del África subsahariana, estos animales ayudan a generar más de 200 millones de dólares al año a través del turismo de vida silvestre.

La posibilidad de observar al llamado “rey de la jungla” en su hábitat natural atrae a visitantes y genera ingresos para las comunidades. Por ello, los proyectos destinados a la conservación de los leones no solo buscan proteger a la especie, sino también mantener fuentes de ingresos y crear oportunidades de empleo para poblaciones rurales.

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