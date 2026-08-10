Ya con la eliminación consumada de la Leagues Cup, los Pumas se enfrentan mañana al Columbus Crew. Su único propósito es limpiar la mala imagen que dejaron en sus dos primeros partidos.

De cara a su tercer y último juego de esta edición, Esteban Solari aceptó sentirse "frustrado" por no alcanzar el objetivo de clasificar a los cuartos de final, pero mencionó que lo utilizará para que su equipo "llegue a la versión competitiva" que desea.

"Lo que más nos duele es no haber logrado los resultados que buscábamos. Obviamente, estamos en deuda con nuestros hinchas, [pero] el equipo está convencido de que se puede mejorar y [toca] levantar cabeza porque queremos ganar", aseveró.

El director técnico auriazul señaló que es "consciente" de que sus Pumas han cometido "errores a nivel colectivo e individual", pero que se presentarán en el ScottsMiracle-Gro Field con la convicción de "minimizarlos" para optimizar su rendimiento.

"Este último partido es ante un rival duro y lo tenemos que afrontar con la cabeza en competir mucho mejor de lo que lo hicimos en los últimos dos; nos va a servir mucho para poder seguir creciendo de cara al futuro. Solamente, miramos qué podemos hacer para ser un mejor equipo", manifestó.

El Tano reconoció cuáles son los detalles puntuales que se necesitan perfeccionar porque considera que hay "calidad" en su plantel para ser "un equipo dominador", por lo que no se conforma con lo que ha visto en los últimos duelos.

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"Mi funcionamiento está saliendo bien, el equipo generó muchas ocasiones de gol, [pero] hay que mejorar la efectividad de cara al arco rival y, sobre todo, la fase defensiva. De nada me serviría conformarme con que estamos mostrando mejoras y que tuvimos buenos momentos de juego", puntualizó el entrenador de los Pumas.