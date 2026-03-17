Quién ha crecido con hermanos sabe que esta es una relación un tanto "tóxica": puede ser tu amor más grande y tu apoyo incondicional, pero también tu rival más cercano. Bajo esa premisa, “Juego de Voces” inicia una nueva temporada.

Tras dos entregas (la primera padres contra hijos y la segunda estrellas consagrdas contra nuevos talentos) la dinámica cambia y ahora se enfrentarán hermanos contra hermanos.

Entre los nuevos participantes se encuentran Ernesto y Jorge D’Alessio, quien habló sobre cómo será medirse frenta a quién lo vio crecer en el escenario:

“Yo a mi hermano lo amo, lo admiro. Cuando sé que le toca cantar, esperas que le vaya bien, pero hay un pequeño sentimiento porque mi equipo necesita el punto”, confesó el integrante de matute en coferencia de prensa.

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D'Alessio también destacó que lo divertido de este formato es dejar el vínculo familiar a un lado para crear un nuevo equipo, aunque todo es en sana competencia.

“Es en sana competencia, la verdad, pero también se siente mucho el orgullo del equipo. Te preparas para sacar los puntos adelante y eso hace el programa realmente divertido”, agregó.

¿Dé que va "Juego de voces"?

Aunque existen varios realities de competencias, "Juego de voces" enfrenta a distintas figuras del espectáculo a través de interpretaciones en vivo, dinámicas y retos vocales para ganar puntos y conquistar al público.

Para esta tercera temporada, parejas de hermanos famosos se enfrentarán entre sí en dos equipos diferentes, los cuales están integrados por:

“Los consentidos”

Jorge D’Alessio

Mayte Lascurain

José Luis Roma

Camila Fernández

Esteban Silvas

“Los favoritos”

Ernesto D’Alessio

Isabel Lascurain

Raúl Roma

Alex Fernández

Walo Silvas

"Juego de voces" arrancará transmisiones este domingo 22 de marzo por Las Estrellas y será conducido por Angélica Vale.

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