“Juego de voces” se renueva con talento para todas las edades

No es por intrigar, pero “Juego de voces”, en su segunda temporada, será la apuesta triunfadora del primer semestre de 2025. Hoy comienza la competencia entre las Leyendas y las Estrellas en un concepto de justas musicales que se desarrolla entre números interpretados por artistas consagrados y jóvenes triunfadores. Se elegirán ritmos y canciones contrastantes que deberán sobresalir tanto en su preparación como en su interpretación y el equipo que obtenga mayores puntajes en las contiendas musicales será el ganador.

El conjunto de las Leyendas en esta temporada está formado por Emmanuel, Mijares y Lucero. El grupo de las Estrellas lo integran Yahir, María León, Lucero Mijares y Alexander Acha. En la conducción repite la espectacular Angélica Vale, quien definitivamente es la cereza del pastel. El detrás de cámaras está bajo la responsabilidad de Ricardo Margaleff y la producción corre a cargo de Marcelo Strupini y Lalo Suárez.

Esta vez, los conjuntos no estarán necesariamente formados por padres e hijos, sino que será precisamente Angélica Vale quien elegirá a los integrantes de cada equipo, mientras que los ritmos y las canciones serán seleccionados al azar. La escenografía es colorida, tecnologizada y de gran escala, mientras que la iluminación ha sido diseñada con planos de profundidad muy interesantes. Una de las novedades es una cámara tipo dron que va sujeta a cables que la movilizan por los aires y genera un efecto visual de tomas aéreas.

La producción se percibe armónica y empática, lo cual seguramente se reflejará en las 10 emisiones que saldrán al aire los domingos por el canal Las Estrellas y que se transmitirán de forma simultánea en Estados Unidos a través de TelevisaUnivisión.

Es un elenco poderoso sin precedentes en la pantalla casera: Mijares, un gigante de la música con una trayectoria inmejorable; Emmanuel, uno de los intérpretes románticos más importantes y de repercusión internacional a prueba de cualquier reto o audiencia; Lucero, la favorita de siempre, carismática, celebrando 45 años de éxito con un catálogo musical muy sólido.

Del lado de los nuevos talentos están la perfección interpretativa de María León; la voz privilegiada, el ángel y la simpatía de Lucerito Mijares; la sensibilidad y voz aterciopelada de Alexander Acha, y el talento consagrado de Yahir, quien complementa y equilibra al grupo juvenil.

Sin duda, el mayor acierto del proyecto es que hay elenco para todos los gustos y una combinación de fórmulas profesionales que, precisamente por contrastantes, sorprenderán. Los domingos familiares ya han sido conquistados por TelevisaUnivisión. Regresan esos tiempos en los que todos se reunían a ver la televisión en la sala disfrutando del entretenimiento y la diversión con los habitantes de la casa. Juego de voces se perfila como la joya de la corona, y en su trono volverá a reinar la inigualable Angélica Vale.

Para cerrar, algunas notitas cortas: Lamentable sorpresa le espera a Niurka cuando salga de La casa de los famosos All-Stars, pues según informes de vecinos de la propiedad que habita junto a su pareja en Mérida, Yucatán, no está regularizada en los pagos de renta. Además, la contratación del arrendamiento se hizo con una persona que no es la propietaria legal del inmueble. Por lo tanto, habría retraso en los pagos y los que se han efectuado fueron enviados a una cuenta equivocada; la posibilidad de desalojo es muy cercana.

Ni con boletos regalados logró llenar el teatro Metropólitan el influencer Adrián Marcelo, con su show, “Hermanos de leche”. Como siempre, su actitud prepotente y de millonario exhibicionista le impidió aceptar que su imagen pública está severamente dañada. El argumento de que no necesita el dinero queda fuera de lugar cuando el éxito no le sonríe. No hay dinero que compre el cariño de la audiencia.

Pregunta de la semana pasada: ¿Actor a quien ya no aguantan en la producción de la telenovela que protagoniza, a menos de 15 días de comenzadas las grabaciones debido a sus excesivos caprichos y exigencias?

Respuesta: Fernando Colunga.

Pregunta de la semana: ¿Cantante y actriz que nuevamente adeuda una millonaria cifra a una compañía joyera transnacional?