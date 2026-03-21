Soda Stereo desea que sus fans tengan la mejor experiencia en sus shows, por lo que hicieron un llamado para que no se utilice el celular durante el espectáculo.

Para la agrupación argentina, que alista su regreso a México, el celular impide disfrutar al máximo lo que se hace en un concierto, como cantar, saltar y abrazarse, así como pasaba antes.

La banda compartió un video en el que mientras su mítico vocalista Gustavo Cerati cantaba "Prófugos", los asistentes cantaban, saltaban y disfrutaban sin celular en mano, una escena que actualmente es imposible de ver.

"Llegó el momento. Queremos verlos cantar, saltar, abrazarse, vivir cada segundo al máximo. Y sabemos que el teléfono atenta contra todo eso. Por eso tenemos un pedido especial: dejen los celulares en sus bolsillos. ECOS es para sentir, para vivir un momento mágico, y no para verlo a través de la pantalla de un teléfono", se lee.

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La banda también pide no usar el celular para no ser spoiler con los demás, para que todos se sorprendan y no se arruine la magia.

"Hay mucha gente esperando vivirlo también. Por eso, evitemos los spoilers: dejemos que quienes vengan al próximo show se sorprendan como ustedes.Y algo muy importante: el flash afecta el espectáculo. No le arruinen la magia a quien tengan al lado. ¡Nos vemos!".

La banda, fundada en 1982, se ha embarcado en su regreso a los escenarios con la gira "Ecos Soda Stereo", después de su éxito en Argentina, llegará en abril a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Entre 2020 y 2022, con suspensiones por la pandemia, Zeta Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería) llevaron a cabo la gira "Gracias Totales" en la cantantes invitados honraron el legado del intérprete y guitarrista Gustavo Cerati, quien falleció en 2014.

Según los planes, Zeta y Charly tocarán en vivo y la presencia de Cerati se dará a través de su voz y guitarras originales recuperadas de las grabaciones de las últimas giras de la banda.

Cerati falleció a los 55 años el 4 de septiembre de 2014, tras pasar cuatro en coma en una clínica de Buenos Aires después de sufrir un accidente cerebrovascular durante un concierto en Venezuela en mayo de 2010.

El cantante Gustavo Cerati. Foto: Instagram oficial.

Entre 1982 y 1997, con una breve vuelta en 2007, Soda Stereo publicó siete discos de estudio e hizo varias giras por la región, y éxitos como "Persiana americana", "De música ligera", "En la ciudad de la furia" y "Juegos de seducción" los encumbraron para siempre como una de las principales bandas de Latinoamérica. Tras la disolución del grupo, en 1997, Cerati continuó con su carrera en solitario.

¿Cuándo son los conciertos de Sosa Stereo en México?

Para abril de 2026, Soda Stereo tiene programados 6 conciertos en México como parte de su gira internacional "Ecos". Esta gira destaca por utilizar tecnología avanzada para recrear la presencia de Gustavo Cerati en el escenario junto a Charly Alberti y Zeta Bosio.

En la Ciudad de México, los conciertos serán en las siguientes fechas en el Palacio de los Deportes:

Martes 14 de abril de 2026

Miércoles 15 de abril de 2026

Jueves 16 de abril de 2026

Guadalajara (Auditorio Telmex)

La banda ofrecerá dos presentaciones en Zapopan:

Sábado 18 de abril de 2026

Domingo 19 de abril de 2026

Monterrey (Auditorio Citibanamex)

Hasta el momento, hay una fecha confirmada para el público regiomontano:

Miércoles 22 de abril de 2026 Ticketmaster

Los boletos para estos eventos están disponibles a través del sistema Ticketmaster México.

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