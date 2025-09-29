En un año que ha estado marcado por grandes regresos a los escenarios, como el de Oasis, ahora una banda que ha hecho historia dentro del rock en español también vuelve: Soda Stereo.

Cinco años después de “Gracias Totales”, gira que reunió a Charly Alberti, Zeta Bosio y las proyecciones en video de Gustavo Cerati, el grupo volverá a encontrarse con su público bajo un nuevo concepto.

Se trata de "Ecos", un show completamente en vivo y que, gracias a la tecnología, contará con la presencia de Cerati como “mucho más que un holograma”.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo”, declaró la productora PopArt en un comunicado divulgado por el diario "La Nación".

La noticia fue dada a conocer esta misma tarde, a través de las redes sociales, donde, además de dar algunos detalles, describieron este proyecto como una experiencia que vuelve lo imposible realidad.

"Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real.

¿Dónde y cuándo se presentará "Soda Stereo Ecos"?

Hasta el momento solo se tiene una única fecha confirmada, el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La empresa también reveló que la preventa de boletos comenzará este martes 30 de septiembre y una vez que esta se agote, las entradas serán liberada para todo el público.

La expectativa entre los fans ya es alta, por lo que, a pesar de que solo se tiene programado un concierto, se espera que las presentaciones se extiendan y puedan llegar a otros países de Latinoamérica.

La agrupación regresa a los escenarios tras cinco años de su última gira. Foto: Instagram.

La última vez que los tres músicos argentinos compartieron créditos fue en 2007 con la gira "Me verás volver" que incluyó presentaciones en Argentina, Chile, Ecuador, México, Estados Unido, Panamá, Venezuela y Perú.

En marzo del 2009, Cerati presentó su disco "Fuerza Natural", el último de su carrera. Ese mismo año arrancó su tour en México. Cerati pisó el escenario, por última vez, el 15 de mayo de 2010 en Venezuela, inmediatamente después sufrió en derrame cerebral que lo mantuvo en coma por cuatro años.

