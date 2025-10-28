Más Información

El regreso de a México desató una respuesta inmediata entre el público: las redes sociales estallaron en euforia y, apenas en la reventa, las entradas para su primer concierto se agotaron.

Fue a finales del pasado mes de septiembre cuando la banda argentina anunció que volverían a los escenarios con "Ecos", una gira que reunirá a Charly Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati con su público. Y es que, según explicaron utilizarán teconología de punta para traer al cantante a la vida.

Será en abril próximo cuando los músicos lleguen a nuestro país y, aunque al inicio, solo tenían programada una única fecha en la capital mexicana, acaban de anunciar un segundo concierto.

¿Cuándo será el segundo concierto de Soda Stereo en nuestro país?

Los fans tendrán que esperar hasta el 2026 para poder ver a los intérpretes de "Persiana Americana" completamente en vivo, y es que, el primer show está programado para el 13 de abril en el Palacio de los Deportes.

Tras la alta demanda de las entradas y através de sus redes sociales, dieron a conocer que darán un segundo show el 14 de abril y en el mismo recinto.

Asimismo, tras agotar las entradas del 18 de abril en el Auditorio Telmex de Guadalajara, agregaron otro concierto a su agenda, esta vez para Guadalajara. La nueva presentación en esa ciudad se llevará a cabo el 19 de abril.

¿Cuándo y cómo conseguir los boletos?

En la misma publicación se adelantó que la venta de boletos se realizará en dos etapas. La primera una preventa para clientes Banamex que se realizará el 29 de octubre, mientras que el público general podrá adquirirlos a partir del próximo 30.

A través de sus redes sociales, el grupo agradeció la respuesta del público mexicano, país que ha sido clave en su historia y donde sus canciones mantienen una fuerte conexión con varias generaciones.

