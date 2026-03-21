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La actriz Sarah Michelle Gellar, protagonista de la serie noventera “Buffy, la cazavampiros”, se despidió de su compañero de reparto, , quien falleció ayer 20 de marzo a los 54 años.

En un sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la actriz compartió una imagen de ambos en su juventud y citó una frase que él pronunció en la producción:

“Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención y nunca pisarlo. Pero yo sí lo sé. Veo más de lo que nadie se imagina, porque nadie me está mirando”.

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Gellar concluyó su despedida con un mensaje más directo:

“Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”.

Brendon dio vida a Xander Harris durante las siete temporadas de la serie, como el único amigo de Buffy que no contaba con superpoderes.

La producción contemplaba una nueva versión bajo la dirección de Chloé Zhao, ganadora del Óscar; sin embargo, el proyecto fue cancelado y se desconoce si el actor estaba en el libreto.

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Murió por causas naturales

La familia del actor confirmó el fallecimiento de Nicholas Brendon a través de un comunicado difundido por The Hollywood Reporter, en el que detallaron que murió mientras dormía:

“Nos duele profundamente compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años”.

Además de su papel en “Buffy, la cazavampiros”, Brendon participó en producciones como “My Neighbor's Secret”, “Big Gay Love”, “Dave's World”, “The Pool at Maddy Breaker’s” y “Celeste in the City”.

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