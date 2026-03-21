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está viviendo una etapa que nunca antes había vivido, tras separarse de , con quien tiene dos hijos, la conductora de 50 años experimenta un renacer y un enamoramiento consigo misma.

La relación entre la actriz y el ejecutivo de medios duró un total de 14 años de matrimonio. La pareja anunció su separación legal definitiva en noviembre de 2025, tras haber estado separados de hecho desde abril de ese mismo año.

En su momento, Vale confesó que fue sorpresivo cómo se enteró de que su esposo estaba tramitando el divorcio, ya que recibió un mensaje vía celular estando comiendo con él.

Vale, quien de nueva cuenta conducirá , detalló que el trabajo le ha ayudado a sobrellevar el proceso de separación, el cual, dijo en el programa "El gordo y la flaca", se dio en buenos términos, aunque aún no puede revelar ciertos detalles de las causas.

Lo que sí precisó es que de pronto ella y Otto parecían roomies; un roomie es la persona con la que se comparte vivienda, se dividen gastos de renta, servicios y sin ser necesariamente pareja.

" Desgraciadamente todavía no puedo explicar mucho de todo lo que pasó; el amor se transforma; de pronto te vuelves como roomies", confesó.

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Foto: Mika Robles/Clasos.com.mx
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Sin embargo, ahora que aún no está divorciada pero sí separada, admite que vive una etapa de renovación y de enamoramiento consigo misma, redescubriéndose como mujer y dándose tiempo para ella, pues dijo, entre risas, que los maridos "sí quitan tiempo".

"La verdad no importa porque estoy muy contenta conmigo, estoy teniendo un romance conmigo que creo que no lo había tenido nunca en mi vida", expresó.

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Y ante la pregunta sobre qué fue lo que pasó que los llevó a la separación. Angélica dijo:

"Simplemente se transformó el amor".

Durante su unión procrearon dos hijos: Angélica Masiel, nacida en 2012, y y Daniel Nicolás, nacido en 2014. La pareja, ahora expareja, estableció su residencia en Los Ángeles, California, donde Angélica continuó su carrera en radio y televisión mientras Otto seguía en el ámbito empresarial y de medios.

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