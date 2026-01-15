Isabel y Mayte Lascurain descartan haber vivido una mala experiencia con Julio Iglesias, a diferencia de otras de sus compañeras del medio. Las Pandora, en cambio, guardan un buen recuerdo del cantante español, pues afirman que fue muy respetuoso con ellas, a tal grado que lo denominaron como "un señorón".

Las hermanas Lascurain fueron captadas en el aeropuerto de la CDMX, ahí, medios como "Ventaneando", las cuestionaron acerca de qué opinión les merecía las acusaciones de agresión sexual que enfrenta Iglesias, noticia que ha dado vuelta al mundo, pues hasta medios como "Daily Mail" han reportado la información.

Las cantantes mostraron sorpresa y, Mayte, afirmó que desconocían la noticia pero, al escuchar a la situación legal a la que ahora se enfrenta el cantante español, ambas coincidieron en el hecho de que, con ellas, Iglesias siempre se portó de la manera correcta.

Lee también: Julio Iglesias contrata abogado para enfrentar denuncia por abusos sexuales

"No sabíamos de Julio Iglesias pero, nosotras, estuvimos con él dos o tres veces y un señorón, muy divertido, por cierto", dijo Mayte, obteniendo la aprobación de su hermana.

Además, Mayte agregó que, a su consideración, Iglesias, así como otros hombres, nunca se les acercaron con otras intenciones, probablemente, porque eran jóvenes muy conservadoras, lo que cree que no resultaba llamativo para los galanes de la época.

"Siempre hemos sido estas mujeres ´fresillas´, que no se les ocurre... dicen ´ay no, a las Pandoras no hay que agarrarles las pompas porque son muy fresitas´", señaló.

Ella misma dijo que, hay veces, que las mujeres han mentido, a la hora de hacer señalamientos graves, en búsqueda de causar un perjuicio a otras personas, motivo por el que prefiere ser precavida y dar el beneficio de la duda a aquellas personas que son acusadas de cometer abusos.

Lee también: Julio Iglesias, de ser portero del Real Madrid a superestrella de la música

"Hay que averiguar muy muy muy bien, como personas pensar en el mal que le podemos causar a alguien, luego las mujeres estamos muy locas ya, estamos diciendo cosas que no son y eso es muy grave".

Isabel agregó que su hijo, Joss, le ha relatado que, hay muejres que buscar intimar con algún muchacho y, si este se niega, presuntamente, los amagarían con la amenaza de inventar que trataron de abusar de ellas.

"Si el brother no quiere, los amenazan y les dicen ´¿ah no?, pues voy a decir que trataste de agarrarme una nalga, o que intentaste agarrarme una chichi..., hay que tener mucho cuidado", precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc