“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán para hacer frente a la presentada por dos extrabajadoras de sus casas en el Caribe, según confirmaron este jueves a EFE fuentes jurídicas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración en calidad de que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión.

Al tratarse de una investigación de la Fiscalía, que aún no ha llegado a judicializarse y que permanece secreta, el abogado no puede por el momento personase en las diligencias. La Fiscalía tiene seis meses para decidir si archiva la causa o presenta una querrella ante la Audiencia Nacional.

El bufete Choclán, con sede central en Madrid, ha intervenido en varios casos de gran notoriedad pública, entre ellos el que se siguió contra Carlos Iglesias, hermano del cantante, por fraude a Hacienda.

Choclán también defendió a Cristiano Ronaldo en el proceso por fraude fiscal y a los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.

También defiende o ha defendido a varios políticos españoles dentro de causas de corrupción como a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá o en la actualidad a uno de los acusados en el llamado 'caso Koldo', que afecta a personas que fueron cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde la revelación de las acusaciones tras la investigación de eldiario.es y Univisión Noticias, el pasado martes, el cantante no ha querido hacer declaraciones a los medios y se ha limitado a señalar a la revista "Hola" que todo se va a aclarar.

rad

