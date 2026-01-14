Más Información

La revista "¡Hola!" señala que ya pudo contactar a , acusado, por dos de sus exempleadas, del presunto delito de agresión sexual y, si bien, el cantante no quiso dar ninguna declaración concreta, informó que ya está asesorándose legalmente para defenderse.

Ayer, lunes 13 de enero, se dio a conocer una investigación que, durante tres años, se encargó de reunir los testimonios de 15 extrabajadores del cantante español, quienes habrían atestiguado los abusos cometidos al interior de sus mansiones, ubicadas en Punta Cana, Bahamas y España.

De ese momento, la gran incógnita era cuál era la postura de Iglesias y, si bien, el español ni su equipo han publicado un comunicado oficial, el cantante respondió a "¡Hola!", luego de su insistencia por contactarlo.

Lee también:

La revista de sociales informó que Iglesias les expresó que aún no es el momento preciso para expresarse, ya que necesita de asesoría legal para poder hacerlo.

De acuerdo a lo dicho, el cantante de "Con la misma piedra" dijo tener la convicción de que todo se aclarará.

Las acusaciones señalan que dos mujeres, una que trabajaba en las tareas domésticas de las propiedades de Iglesias y, otra, que era su terapeuta fueron agredidas sexualmente, luego de que, presuntamente, el cantante las coaccionara para realizar actos sexuales sin so consentimiento.

Lee también:

La investigación estuvo a cargo de "Univisión Noticias" y "Diaro.es"; los testimonios de las extrabajadoras del español coincide en que, ambas, relatan haber sido víctimas "penetraciones sin su consentimiento", "bofetadas", "vejaciones" y "humillaciones laborales".

La agencia de noticias española EFE ha dado a conocer que, en la actualidad, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de la región ya traba en el caso, con "diligencias en un estado muy preliminar", debido a que aún es muy pronto para que se hable de las posibles consecuencias que Iglesias tendría que enfrentar, de ser declarado culpable.

