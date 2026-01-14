Más Información

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

El rótulo, identidad a través del tiempo

El rótulo, identidad a través del tiempo

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

Julio Iglesias está en medio de la polémica después de que salieran a la luz los testimonios de dos exempleadas que aseguran mientras trabajaron con él EN 2021, algo que muchos no ponen en duda, pues basta remontarse al pasado, cuando el español se propasó en pleno programa en vivo en 2004, con la conductora argentina Susana Giménez.

Fiscales españoles indagan las acusaciones de que el cantante galardonado con el Grammy agredió sexualmente a dos exempleadas en sus residencias en República Dominicana y las Bahamas.

Dichas acusaciones están relacionadas con reportes de medios de comunicación de principios de esta semana sobre que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias caribeñas entre enero y octubre de 2021.

Tras el escándalo que se hizo mundial hace unas horas, comenzó a circular un antiguo video de cuando Julio Iglesias asistió al programa de televisión conducido por la famosa conductora Susana Giménez, quien es víctima del acoso del cantante a pesar de que en repetidas ocasiones ella le pide que no la bese ni la abrace.

"Siempre me da besos", expresa la conductora incómoda ante los aplausos y la normalización de la conducta del intérprete que tenía fama de seductor del público femenino.

"¡Eres un hombre casado!", expresa Susana cuando Julio, de nueva cuenta, intenta besar cuando están sentados en un sofá; y aunque el público se divierte con lo que ocurre, y pareciera que la conductora también, lo ocurrido está siendo muy criticado en redes sociales, donde cibernautas lamentan el comportamiento del intérprete.

Lee también:

"Hubo una sociedad donde esto estaba normalizado. Hay otra sociedad en la que, gracias al movimiento feminista, esto se juzga como asqueroso, abusivo, machista. Este comportamiento no es ser un galán, es ser un baboso y... ¿acosador?". "Como muchos han dicho, si hizo eso en directo en televisión, qué no habrá hecho en privado…¡Monstruo!".

En otro video comentado por los cibernautas, Julio Iglesias sienta en sus piernas a una reportera que nerviosa accede a cuestionar al cantante desde ese sitio.

Lee también:

¿Quién es Julio Iglesias?

Amante de la vida, del vino y de la buena mesa, se inició en la música casi por casualidad, tras un accidente de coche y una gravísima enfermedad que acabaron con su carrera deportiva y le llevaron a aprender a tocar la guitarra.

Los más populares latinoamericanos, como "Caballo viejo", "Cambalache" o "La gota fría", estadounidenses como "My way", pasando por "Caruso", los interpretó solo o a dúo con figuras de la canción como Frank Sinatra, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting y Dolly Parton.

En 1983 obtuvo un Disco de Diamante por liderar la venta de discos en el mayor número de idiomas de la historia. Y en 1985 fue homenajeado con una estrella en el bulevar de los Famosos de Hollywood.

En febrero de 2010, el gobierno de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, una distinción que algunas voces piden ahora que se le retire.

Casado dos veces, Julio tuvo ocho hijos, dos de ellos cantantes: Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr., ambos fruto de su matrimonio con Isabel Preysler.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Andrea Legarreta pasa página tras Erik Rubín y desata rumores de romance con sobrino de Pepillo Origel. Tomada de TikTok @programa_hoy

Andrea Legarreta pasa página tras Erik Rubín y desata rumores de romance con sobrino de Pepillo Origel

¿Rivalidad? Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitan verse en los Globos de Oro y las miradas apuntan a Ben Affleck. Foto: (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / (Photo by Michael Tran / AFP)

¿Rivalidad? Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitan verse en los Globos de Oro y las miradas apuntan a Ben Affleck

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen. Foto: Instagram

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza. (AP Photo/Martin Meissner, File)

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza

Jennifer Lawrence. Foto: AFP

Jennifer Lawrence se roba la atención con espectacular vestido transparente y ‘nude’

[Publicidad]