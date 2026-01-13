Verónica Castro vivió dos incómodos momentos con Julio Iglesias; una vez le tocó un glúteo y, otra, la besó, sin que, en ninguna de las dos ocasiones, tuviera su consentimiento, historia que ha sido revivida tras las acusaciones de agresión sexual a las que ahora se enfrenta el cantante español.

Hoy, martes 13 de enero, se dio a conocer que Iglesias ha sido acusado, por dos exempleadas, por el presunto delito de agresión sexual, el cual habría ejercido en 2021 en contra de una trabajadora del hogar y una terapeuta.

La investigación fue posible luego de que un equipo de nueve periodistas, de "Univisión Noticias" y "Diaro.es", se entrevistaran con 15 personas que llegaron a trabajar con Iglesias desde la década de 1990 hasta el año 2023.

Lee también: Julio Iglesias enfrenta denuncia por presuntos casos de acoso y agresión sexual, lo acusan dos mujeres que trabajaron para él

De acuerdo con la información, hasta ahora difundida, las exempleadas fueron víctimas de "penetraciones sin su consentimiento", "bofetadas", "vejaciones" y "humillaciones laborales", hechos que habrían tenido lugar en tres de las propiedades del cantante, ubicadas en Punta Cana, Bahamas y España, domicilios descritos en uno de los testimonios como "la casita del terror".

Esta situación llevó a que, esta tarde, Pati Chapoy reviviera en "Ventaneando" la entrevista que entabló con Verónica Castro, en diciembre de 2022, en la que la cantante rememora dos episodios que enfrentó con el intérprete de "Me olvidé de vivir" en los que, sin que ella lo autorizara, Iglesias tuvo acercamientos inapropiados a su persona.

Castro relató a la periodista que, la primera vez, coincidió con Iglesias en un evento musical en donde, además de ellos, habían múltiples personalidades de la época, sin embargo, el español, sin importar la presencia de las otras personas, tocó uno de los glúteos de Verónica, lo que desató su cólera.

"Me agarró la nalga arriba de un escenario, habíamos varios artistas y, entonces, era la entrega de unos premios, una fiesta muy grande, había artistas de mucho nombre allí, estaba Julio Iglesias, se queda atracito de mí y, de repente, siento que alguien me agarra la pompa, y ´chin´, que meto un trancazo para atrás, porque dije ´el que haya sido, se lleva su trancazo´ y era Julio", contó.

Lee también: Julio Iglesias: De seductor a denunciado por presuntas agresiones y vejaciones sexuales en sus mansiones

Cuando Vero confrontó al cantante, le preguntó por qué lo había hecho y, como respuesta, obtuvo el argumento de que como no lo dejaba que se acercarse en privado, aprovecharía para hacerlo en público.

"Le digo ´óyeme, cabr*n, ¿por qué me agarras la nalga?´ y no sé cuánto, que me dice ´no me dejas que te la agarre ahí en el camerino, pues vengo y te la agarro aquí en el escenario´".

Esa experiencia fue la que produjo que, cuando le ofrecieron que lo entrevistara en una de sus visitas a México, la actriz mostrara reticencia, pues no quería volver atravesar una situación semejante.

Como sospechaba, Castro volvió a enfrentarse a un comportamiento parecido por parte de Iglesias, quien la besó en los labios bajo la misma excusa de la vez anterior.

"Dije ´no, porque se porta muy mal y hace cosas de las que luego no sé cómo salir de ellas´, me insistieron que era para saber que ya llegó a México, bueno, ahí voy..., estamos haciendo la entrevista, estamos hablando de su vida, de sus cosas, de lo que está haciendo, de que llegó a México y, de repente dice ´mira, yo siempre he tenido ganas de darte un beso, de abrazarte y todo, y ahorita que estamos en frente de la cámara...´, se levanta, me agarra de la cabeza y me da un beso, ¿y qué haces, Pati?, frente a la cámara, le digo ´¿por qué me haces esto?´, responde ´porque no te dejas en el camerino´".

