El cantante Julio Iglesias está en el centro de la polémica luego de darse a conocer que dos exempleadas lo demandaron ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística, agresiones y vejaciones sexuales por parte del cantante español. El artista ha enfrentado en el pasado demandas de paternidad, conflictos familiares y acusaciones laborales.

Fuentes jurídicas confirmaron el 5 de enero se presentó una denuncia contra Iglesias que se está examinando, sin más detalles. La existencia de esta demanda trascendió tras la publicación este martes de una investigación de la televisión estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es, en la que una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta de Iglesias denunciaron haber sido sometidas a agresiones, acoso sexual, violaciones a una de ellas y vejaciones.

Los hechos habrían ocurrido presuntamente en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas.

"Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI", explicó una de las mujeres, identificada como Rebeca, en el artículo de Univisión. "Él me metía los dedos por todos los lados", añadió esta joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra joven es una venezolana, Laura, fisioterapeuta, que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante.

Las otras polémicas que ha enfrentado Julio Iglesias

Demandas de paternidad

Javier Sánchez Santos demandó a Julio Iglesias por reconocerlo como hijo biológico desde los años 90, con un juez inicial declarándolo hijo en 1992 por su negativa a una prueba de ADN, aunque apelaciones lo revocaron. En 2017-2019, se reabrió con una prueba de ADN del 99,9% de un hijo del cantante obtenida de material desechado, admitida en Valencia pero finalmente rechazada por el Supremo en 2021 por "cosa juzgada".​​

Pelea con Enrique Iglesias

En los 90, Julio y su hijo Enrique tuvieron una pelea monumental por teléfono cuando Enrique inició su carrera musical sin consultarlo, lo que llevó a 10 años de distanciamiento por celos y rivalidad.​​

Ahora, cercanos pero siempre discretos en redes sociales, Enrique Iglesias es papá de cuatro hijos, cuatro nietos para Julio, quien vive alejado de los escenarios desde hace años.

Demanda por impago de concierto

En 2019, perdió un juicio contra el Ayuntamiento de Barcelos (Portugal) por reclamar 200.000 euros por un concierto de 2012, calificado de "estafa" por la entidad.​

Alejado del foco público desde hace años y muy querido en España hasta ahora, el intérprete de baladas románticas como "Hey", "De niña a mujer" y "Me olvidé de vivir", cantó en varias lenguas y figura entre quienes más discos han vendido en la historia.

Julio Iglesias es reconocido por su extensa vida sentimental, con rumores de miles de conquistas que lo posicionan como un "mujeriego serial" sin impostura pública. Se habla de una agenda con más de 3 mil contactos femeninos y relaciones con groupies, modelos y celebridades, a menudo ligadas a infidelidades notorias. Medios destacan su seducción profesional, posesividad y celos, pese a sus propias traiciones.

Julio Iglesias, entre las críticas

Sin embargo, fue blanco de críticas, en particular desde la política tras darse a conocer que fue acusado de acoso y agresión sexual.

"Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud", escribió la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió "que se investigue y se llegue hasta el final" en este asunto, en un mensaje en X.

El escritor Ignacio Peyró, autor de la biografía de Iglesias recientemente aparecida "El español que enamoró al mundo", y la editorial del libro, Libros del Asteroide, expresaron su "profunda consternación" por los hechos denunciados.

"En el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto", pero, ante estas nuevas informaciones, es "necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", prometieron.

El Gobierno español aboga por llegar "hasta el final" en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias que le acusan de acoso y agresión sexual para que no quede "ningún espacio de impunidad".

"No vamos a mirar hacia otro lado", dijo la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones que hoy publican el periódico digital eldiario.es y la cadena de televisión Univisión Noticias en Estados Unidos.

