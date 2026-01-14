Más Información

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

INAH condena a influencer por difundir hallazgo arqueológico

El rótulo, identidad a través del tiempo

El rótulo, identidad a través del tiempo

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

“No sé si puede hablarse de un ‘triunfo venezolano’”: Alberto Barrera Tyszka

Los fiscales españoles están estudiando acusaciones de que el cantante en sus residencias en la República Dominicana y las Bahamas.

La fiscalía española informó a The Associated Press el miércoles que las acusaciones estaban relacionadas con reportes de los medios de comunicación de principios de esta semana de que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias caribeñas entre enero y octubre de 2021.

Iglesias aún no ha hablado públicamente sobre las acusaciones. Russell L. King, un abogado de entretenimiento con sede en Miami que menciona a Iglesias como cliente en su sitio web, no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la AP.

Lee también:

La fiscalía española que maneja casos para la Audiencia Nacional de España dijo que había recibido acusaciones formales contra Iglesias por parte de una persona no identificada el 5 de enero.

Iglesias podría ser llevado ante el tribunal con sede en Madrid, que puede juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, según la oficina de prensa del tribunal.

El periódico en línea español elDiario.es y el canal de televisión en español Univision Noticias publicaron la investigación conjunta sobre la supuesta mala conducta de Iglesias.

Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas musicales más exitosos del mundo después de haber vendido más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas. Después de comenzar su carrera en España, ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Andrea Legarreta pasa página tras Erik Rubín y desata rumores de romance con sobrino de Pepillo Origel. Tomada de TikTok @programa_hoy

Andrea Legarreta pasa página tras Erik Rubín y desata rumores de romance con sobrino de Pepillo Origel

¿Rivalidad? Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitan verse en los Globos de Oro y las miradas apuntan a Ben Affleck. Foto: (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / (Photo by Michael Tran / AFP)

¿Rivalidad? Jennifer Lopez y Jennifer Garner evitan verse en los Globos de Oro y las miradas apuntan a Ben Affleck

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen. Foto: Instagram

Ángela Aguilar le regala caballo a Nodal por su cumpleaños: “Le hubiera comprado un pony… por la estatura”, dicen

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza. (AP Photo/Martin Meissner, File)

William activa su “equipo de crisis” ante el regreso de Harry y Meghan: los ve como una amenaza

Jennifer Lawrence. Foto: AFP

Jennifer Lawrence se roba la atención con espectacular vestido transparente y ‘nude’

[Publicidad]