Julio Iglesias, de ser portero del Real Madrid a superestrella de la música

Antes de convertirse en uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial, Julio Iglesias perseguía el sueño de ser el arquero titular del Real Madrid, pero un desafortunado accidente cambió su vida y lo llevó al camino de la música, donde se hizo una leyenda.

En 1959, un joven Julio Iglesias ingresaba a las filas de "La Fábrica", la academia del cuadro merengue en la que se desempeñaba como guardameta, y poco a poco coleccionaba admiradores por sus lances bajo los tres palos.

Durante esos años, Iglesias era catalogado como una de las grandes promesas del equipo español, lo que lo llevó a formar parte de unos cuantos entrenamientos con el primer equipo, coincidiendo con grandes figuras de antaño como Ferenc Puskas, José Santamaría, Gento y Alfredo Di Stefano.

Su debut en Primera División parecía estar cada vez más cerca, pero un trágico accidente automovilístico lo alejó de las canchas y lo acercó al mundo artístico.

Julio Iglesias con uniforme del Real Madrid

Corría el año de 1962, cuando el joven integrante del Real Madrid salió de fiesta con unos amigos para celebrar su cumpleaños de manera anticipada. El siniestro se presentó mientras circulaban por una carretera al norte de Madrid y dejó grandes consecuencias para el entonces arquero merengue.

Julio Iglesias presentó múltiples lesiones y una parálisis parcial que le impidió mover las piernas durante meses. Los médicos dudaban de si iba a poder caminar de nuevo, por lo que su carrera futbolística llegó a su fin.

Un enfermero de nombre Eladio Madeleno le regaló una guitarra al joven español, quien permaneció en el hospital por poco más de un año. Aquel inesperado obsequio fue el primer paso hacia una carrera musical, que a la postre convirtió a Julio Iglesias en una leyenda española y mundial.

A día de hoy, el artista madrileño ha vendido más de 300 millones de discos, con los cuales ha conquistado a un sinfín de seguidores e incluso se estima su patrimonio rebasa los 600 millones de euros.

Ahora mismo, Julio Iglesias enfrenta acusaciones por abuso sexual, aunque él ya las ha negado, este caso se ha convertido en uno de interés en toda España y gran parte del mundo.