La edición 2026 del Hot Sale entra en su recta final, marcando el cierre de una de las jornadas de mayor actividad económica digital en el país. El evento termina oficialmente este martes 2 de junio a las 23:59 horas (tiempo del centro de México).

A esa hora exacta, la mayoría de los sitios web de las marcas participantes desactivan sus ofertas y promociones especiales, concluyendo así el periodo de descuentos exclusivos para compras en línea.

Durante esta última ventana de oportunidad, los usuarios intensifican la búsqueda de artículos en diversas categorías.

Sin embargo, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), organismo responsable de la coordinación del evento, recomienda a los compradores finalizar sus transacciones con antelación para evitar saturaciones en los sistemas de pago o actualizaciones de precios automáticas que ocurren al primer minuto del miércoles.

Foto: canva

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Canales de venta y horarios de operación presencial

A diferencia de la rigidez del horario en las plataformas digitales, las dinámicas en los establecimientos con presencia física presentan variaciones. Mientras que en línea se tiene hasta las 23:59 para finalizar las compras, en las tiendas físicas que participan en la campaña (como es el caso de Liverpool), el horario de cierre depende estrictamente de las reglas de operación de cada establecimiento en particular.

"El registro y validación de los comercios adheridos se puede verificar a través del portal oficial de la AMVO Hot Sale (señalan las guías para el consumidor seguro)", donde se detallan las empresas que mantienen promociones vigentes hasta el último segundo de la jornada.

Es fundamental que los usuarios revisen los términos y condiciones de envío y las políticas de devolución antes del cierre, ya que las condiciones especiales de la campaña dejan de ser aplicables una vez concluido el tiempo oficial.

Para aquellos que buscan aprovechar los remates de última hora, el monitoreo de los sitios oficiales resulta vital, pues es ahí donde se concentran los beneficios finales de esta campaña que busca incentivar la economía digital mexicana.

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