El incremento en los precios de verduras, que son el principal insumo en la preparación de alimentos cotidianos de consumo familiar, y de los cigarrillos, llevaron a la inflación a rebasar el 4%.

Con ello, analistas comenzaron a revisar al alza sus pronósticos inflacionarios, debido a que aún falta que la inflación refleje el impacto de la guerra en Irán, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel comenzaron el último día de febrero.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en febrero la inflación general aumentó 0.50 % respecto al mes anterior; con ello, la tasa anual se ubicó en 4.02%.

Destacó que en el segundo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.28 % y la anual, de 3.77%.

Informó que el índice de precios no subyacente creció en el segundo mes del presente año 0.64%; a su interior, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94 %.

Los precios de los agropecuarios subieron 4.50%, en donde frutas y verduras lo hicieron con 9.88% a tasa anual, según los datos del Inegi.

De ahí que el jitomate se encareció en el mes de febrero 22.51%, debido a que tuvo la mayor incidencia en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) con 0.115 puntos.

Aunque el precio del limón fue más fuerte al reportar un alza mensual de 25.97%, su incidencia es menor con 0.026 puntos.

La papa y otros tubérculos escalaron a 20.86% en febrero y el precio del tomate verde, 18.89%.

Otro genérico que registró un aumento de doble dígito fue el de los plátanos con 10.79%.

Eso influyó para que loncherías, fondas, torterías y taquerías ajustaran sus precios al público en general en 0.80% y los de otros alimentos cocinados 0.86% en el mes de febrero.

Además, el rubro de alimentos, bebidas y tabaco se incrementó 6.20% a tasa anual.

Con ello, los cigarrillos aparecieron en la lista de los precios más altos en febrero con 2.27%.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, hizo notar que la inflación repuntó a 4.02%, y eso que durante ese periodo todavía no iniciaba la guerra en Irán ni había presión sobre los precios de los energéticos.

Por lo que advirtió que, ante ese escenario, Banco de México (Banxico) no debería recortar su tasa en la reunión de política monetaria programada para el 26 de marzo.

Hizo ver que es posible que “la buena suerte” de la inflación del componente no subyacente se haya terminado con el surgimiento del nuevo evento geopolítico.

“La inflación está por arriba de 4%; existen muchos riesgos de que siga subiendo”, alertó.

Por lo mismo, anunció que revisó al alza su pronóstico para la inflación general a 4.05% desde el 3.78% que tenía porque no se ven señales consistentes para volver al objetivo puntual de Banxico de 3%.

